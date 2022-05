Verónica Castro publica imagen “sin filtro” tras polémica por usar un “piquetito de Photoshop” en foto

Luego de que recibiera críticas por aplicar filtros en una fotografía en la que aparece al lado de su hermano, Verónica Castro reaccionó hoy de la forma menos esperada.

Este 31 de mayo, la conductora publicó en su cuenta de Instagram una instantánea de cuando era joven y, haciendo referencia a la reciente controversia, aseguró que no le aplicó ningún filtro.

“Me pidieron que me cambiara el color del pelo, pero creo se me pasó la mano, ups. SIN FILTRO ja, ja, ja, ja”, escribió la también actriz en la descripción.



Hasta el momento, la irónica publicación de Castro cuenta con más de 10 mil ‘Likes’ y casi 700 comentarios, entre los cuales destacan aquellos en los que sus fanáticos le expresan su apoyo.

“Tú eres la más bella de todos los siglos, planetas y anexos, los demás que sigan hablando. Es tu cuenta, pon lo que quieras, Vero. Te amodoro” escribió la usuaria Lucy Martínez.

Verónica Castro afirma que se divierte usando filtros

Hace un par de días, cuando recibió los comentarios negativos por haber utilizado un filtro para eliminar las arrugas de su rostro en la instantánea que se tomó junto a su hermano, la cantante se defendió.

Fue el propio José Alberto ‘El Güero’ Castro quien evidenció que la actriz retocó su fotografía, ya que publicó la versión original (en la que a ella sí se le ven las arrugas) en su cuenta de Instagram.

En respuesta al comentario en Instagram del usuario Diego Bossi, quien le aseguró que es “divina”, la intérprete de ‘Mala noche, no’ afirmó que se divierte usando filtros.

“No tanto jajajaja Hubo un piquetito de Photoshop pero pues parece lo compré y me divierto gracias por tu comentario me encantó [sic]”, aseveró Castro.

Previamente, la protagonista de ‘Rosa salvaje’ reveló que pagó su filtro porque a ella le gusta retocar sus fotografías, hecho que queda demostrado en diversos posts de la red social.

Erika Buenfil a favor de usar filtros en las fotografías

Erika Buenfil es una de las actrices que ya se pronunció al respecto de la polémica generada por el uso de filtros para retocar las fotografías que se publican en redes sociales.

La llamada ‘Reina del TikTok’ aseveró que no considera malo retocar las imágenes con filtros, siempre y cuando no se abuse de ellos y ayuden a quien los usa a sentirse mejor.

“Los filtros son para eso. Yo en muchas [fotografías] uso y en muchas no. De hecho, hasta me dicen ‘es que a ti te vale’, y sí, hay momentos en los que yo me presento tal cual”, indicó Buenfil en una entrevista que el programa Hoy transmitió el 31 de mayo.

La protagonista de Vencer el Pasado agregó: “Se vale, si te puedes ver un poquito mejor, te ayuda y te hace que brille la mirada o que tengas un bonito color de piel es muy padre”.

Verónica Castro y Erika Buenfil no son las únicas actrices que se han pronunciado a favor de utilizar filtros para mejorar sus fotografías, Laura Zapata también lo hizo hace algunas semanas.