La hija de Fernando Colunga en ‘Porque el amor manda’ ya tiene 16 años y es muy guapa: fotos

En 2012 llegó a la pantalla chica el melodrama 'Porque el amor manda', el cual no sólo forma parte de la amplia carrera de Fernando Colunga, también conquistó al público con su historia.







La producción, dirigida por Jorge Fons, tuvo entre su elenco a reconocidas celebridades como Blanca Soto, Jorge Aravena, Carmen Salinas, Claudia Álvarez, Érik Elías y María José Mariscal, una bella actriz infantil.



María José fue Valentina en ‘Porque el amor manda’

Cuando era tan sólo una niña, la pequeña Marijo (como la llaman sus seguidores en redes sociales) realizó su debut actoral en ‘Porque el amor manda’, donde se convirtió en la hija de Jesús (a quien dio vida Colunga y Verónica (interpretada por Claudia Álvarez).

En aquel entonces, la pequeña (quien en la vida real es hija de la también actriz Paola Archer) conquistó a millones de espectadores con sus tiernos momentos. Te mostramos cómo luce ahora, a 10 años del primer capítulo del drama.

Así ha cambiado la actriz María José Mariscal

Tras su exitosa actuación en la producción de Televisa, María José continuó con su carrera artística y ha participado en producciones como 'Mi corazón es tuyo', 'Sueño de amor', 'Cita a ciegas', 'Tres milagros' y 'Como dice el dicho'.



En una charla con Carmen Salinas el 8 de octubre de 2021, la adolescente reveló cuándo descubrió que quería dedicarse a la industria del entretenimiento.

“Como mi mamá es actriz, yo la veía y luego la acompañaba a sus castings y así”, comentó la joven que estudió en el Centro de Educación Artística (CEA).



En noviembre de 2021, la intérprete celebró su cumpleaños número 16 y su mamá no dudó en enviarle una tierna felicitación a través de su cuenta de Instagram, la cual consiguió más de 5 mil ‘me gusta’.

“Mi niña bonita, María José Mariscal, me has enseñado a ser mamá, a ser consejera, a ser compañera de camino. Hoy en tu día quiero darle gracias a Dios, por la vida y porque me ha dado la oportunidad de acompañarte, de apoyarte y de mostrarte algunos caminos. Gracias por llegar a mi vida y ser mi más grande maestra durante estos 16 años y los que faltan. Sabes que siempre estaré a tu lado. Te amo”, se lee en el cariñoso mensaje.

María José Mariscal es una hermosa joven: sus fotos conquistan las redes sociales

En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 500 mil seguidores, Marijo postea algunas de sus mejores 'selfies’, momentos con amigos, su familia y hasta videos bailando.

El 26 de junio de 2021, por ejemplo, publicó una grabación que recibió cientos de cariñosos mensajes por parte de sus admiradores:

“Guapa”, “Eres hermosa”, “Me encanta”, “Bailas muy bien”, “Eres bella”, “Qué perfección” y “Me encantan tus ojos”, fueron algunos de los comentarios.



La guapa muchacha también crea contenido para TikTok, donde ha reunido más de dos millones y medio de fans. En la plataforma, María José comparte algunas de sus rutinas de 'skincare', tips de belleza y hasta clips en los que maquilla a su mamá.