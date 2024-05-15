¿Valentina Buzzurro terminó su noviazgo con ‘hijo’ de Aracely Arámbula? Estas serían las pistas
La actriz habría borrado todo rastro de su relación con el actor David Caro Levy desde hace semanas. Los famosos comenzaron su noviazgo durante las grabaciones de la telenovela ‘Eternamente Amándonos’.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Valentina Buzzurro generó sospechas de terminar su noviazgo con David Caro Levy, actor conocido por su personaje de ‘Hugo Lombardo’, uno de los hijos de Aracely Arámbula, en ‘La Madrastra’.
Hace días, la actriz borró las fotos de su relación con David Caro Levy de su cuenta de Instagram, aunque aún se siguen mutuamente en redes sociales.
Estas serían las pistas de su ruptura
Valentina Buzzurro eliminó las fotografías que compartía con David Caro Levy, pero quedaron intactas las imágenes de su paseo por Africam Safari Puebla, el cual tuvo lugar en diciembre de 2023.
Además, la intérprete de 23 años no felicitó al actor por el estreno de su video musical ‘Ni cien palabras’ (lanzado el 4 de mayo), a pesar de haberlo promocionado previamente en sus redes.
“El mejor cantautor del mundo y mi favorito”, había escrito en febrero pasado.
David Caro Levy no ha borrado sus fotos con Valentina
A diferencia de Valentina Buzzurro , David Caro Levy aún tiene fotos con ella en su perfil. Entre sus publicaciones se encuentra la imagen con la que hicieron público su noviazgo el 6 de octubre de 2023.
Aunque no han confirmado ni desmentido la ruptura, los actores de Eternamente Amándonos habrían dejado de interactuar en Instagram desde principios de abril.
A Valentina le daba miedo estar sola
En medio de rumores de una posible ruptura, Valentina Buzzurro compartió un par de historias en Instagram, donde confesó que estaba disfrutando tiempo con ella misma luego de superar su “miedo a estar sola”.
“Llevaba meses queriendo ir a Chapultepec, tirarme al pasto y leer… Pero siempre digo y ni hago nada y hoy ya voy para allá. Ando bien emocionada”, destacó la mañana del 14 de mayo.
“En otras noticias. Me daba miedo estar sola, pero me caigo muy bien y son muy divertida, así que disfruto mucho de mi compañía y no me había dado cuenta”, sentenció.
Valentina Buzzurro y David Caro Levy se conocieron a finales de 2022 durante las grabaciones de la telenovela ‘Eternamente Amándonos’ (que puedes ver en ViX).
Aunque se desconocen detalles sobre cómo ocurrió el flechazo entre ellos, en octubre de 2023 confirmaron su noviazgo en Instagram, el cual trataron de mantener lejos del ojo público.