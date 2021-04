Obligan a Vadhir Derbez a pasar tiempo (sin cámaras ni celular) en iglesias y catedrales

El actor, bailarín e 'influencer' mexicano Vadhir Derbez se estrena en el cine anglosajón con 'The Seventh Day', una película de terror en la que abandona la comedia para dar vida a un joven cura que aprende a realizar exorcismos.



Su nuevo trabajo en Hollywood, un mercado en el que debutó junto a su padre, Eugenio Derbez, con 'How to Be a Latin Lover" (2017), se acaba de estrenar por 'streaming' en Estados Unidos.