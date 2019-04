Tras el suicidio de Armando Vega-Gil, exigen identificar a la mujer que denunció al músico en Twitter

Botellita de Jerez, la agrupación mexicana fundada por el músico Armando Vega-Gil, anunció su desaparición este lunes en la noche, durante el funeral del bajista de 64 años, que se suicidó horas antes y luego de que una persona lo denunciara en Twitter por supuestamente haberla acosado cuando ella tenía 13 años.

La madrugada del lunes 1 de abril, Armando Vega-Gil publicó a las 4:41 un mensaje en su cuenta de Twitter donde pedía que no se culpara a nadie de su muerte. El músico anticipó que se suicidaría, pues no veía un futuro claro tras las acusaciones de acoso en su contra, hechas de manera anónima a través de la cuenta #MeTooMusicosMexicanos. El bajista dejó claro que dichas imputaciones eran “completamente falsas”.

Durante su funeral, su hermana, Ana Toledo, solicitó a los medios de comunicación que le ayuden a identificar quién es la persona que lo acusó. “Mi hermano no era una persona agresiva, estoy sorprendida y les pido su ayuda, a los medios, para descubrir quién realizó esa denuncia”, señaló.

Por otro lado, en una conferencia de prensa durante el velorio de Vega-Gil, los tres integrantes sobrevivientes de la banda señalaron que tras la muerte del bajista, Botellita de Jerez llegó a su fin. “Ellos no tienen palabras, vamos a guardar silencio unos días y después les informaremos qué va a pasar; lo que sí les informamos que Botellita se acaba hoy y cada uno [de los integrantes] seguirá con sus proyectos personales. Tal vez hagan cosas juntos, pero nunca más como Botellita de Jerez”, dijo la hasta entonces mánager de la banda, Paola Hernández.

Francisco Barrios ‘El Mastuerzo’, fue el único que declaró: “Se va a hacer todo lo necesario para homenajear a nuestro carnal. También, en un poco más de una semana haremos un documento en el que expresaremos nuestro punto de vista de lo acontecido”.

Durante la noche de este lunes el músico y productor Víctor Salcido publicó en su cuenta de Twitter el que habría sido el último mensaje de audio que Armando Vega-Gil envió antes de suicidarse y en donde externa su preocupación por perder su credibilidad y sus futuros proyectos como músico y escritor.

“Aunque se supiera la verdad, se aclarara, ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad como músico, fotógrafo ni como escritor que, aparte, la mayoría de cosas que hago son para niños y adolescentes. Entonces, me voy a quedar sin trabajo”, se escucha en la voz de Armando.

'El Cucurrucucú', como también se le conocía al músico y escritor, continuó: “Tarde o temprano la gente va a ir abandonándome, porque tarde o temprano una editorial no va a publicar un libro mío, no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que está en entredicho”. De acuerdo con Salcido, el audio le habría sido enviado por WhatsApp a las 11:45 de la noche del domingo.

El cuerpo de ‘El Cucurrucucú’ fue hallado la madrugada de ese mismo lunes, una hora después de su último mensaje en Twitter, colgado de un árbol con un alambre dentro de su domicilio, según consta en la tarjeta informativa emitida por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

Vecinos habrían alertado alrededor de las 5:40 de la mañana a policías preventivos, quienes se presentaron en el sitio y se percataron de que la víctima no tenía signos vitales. El cuerpo fue trasladado entonces al anfiteatro. La autoridad reveló que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo.

El cuerpo de ‘El Cucurrucucú’ llegó alrededor de las 8:00 de la noche del 1 de abril a la funeraria donde fue velado. Trascendió que sus restos partirían este martes por la mañana al Panteón Los Cipreses en Naucalpan, Estado de México, donde serían depositados en su última morada.

Carmen Salinas también quiere saber quién lo denunció

La actriz Carmen Salinas también utilizó su cuenta en Twitter para pedir que se identificara a la acusante, con lo que generó una discusión con el actor Polo Morín.

“¡¿Quién inventó la mama$&% de #MeTooMusicosMexicanos que da pie a escribir tanta jalada y para que una pinche loca declarara que la había violado de 13 años el gran músico Armando Vega-Gil?! Él le pidió se lo comprobara y nunca dio la cara. Queremos conocer a esta señora”.

Inmediatamente el actor Polo Morín le respondió: “Hay que tener cuidado con lo que expresas Carmelita… este movimiento es MUY IMPORTANTE. No hay que hablar solo por hablar, hay que estudiar para hablar con conocimiento”.

La respuesta de la actriz no se hizo esperar: “Polito Morín, si a alguien le importa lo que le puede pasar a una joven es a mí. Tengo 5 nietas, 1 bisnieta, sobrinas, y no hay que estudiar para saber el miedo que da que algo les pase a mis niñas, pero siempre apegada a la verdad, no a calumnias”.

Finalmente, ambos actores coincidieron en que las pruebas e identidades son necesarias para denunciar delitos.

