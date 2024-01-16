La novia de Toni Costa celebra llegar a su peso ideal: el antes y después de perder 23 libras

Video Novia de Toni Costa presume ultrasonido y foto embarazada: "Me siento agradecida por ti"

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, compartió el logro personal que completó el año pasado y el cual la tiene muy contenta.

La empresaria y modelo dejó ver el 14 de diciembre que llegó a su peso ideal al bajar 23 libras en un año.

PUBLICIDAD

En la fotografía de una báscula que muestra pesa 147.3 libras escribió: "Hace un año estar en 170 y hoy 147. ¡yay! ¡Este año logré llegar a mi peso ideal!".

Evelyn Beltrán pierde 23 libras. Imagen Evelyn Beltrán/Instagram

Al hacer la comparación de fotografías que datan de 2022 o de años pasados con las actuales, se ve claramente la diferencia en la figura de Evelyn, la cual celebra.

La imagen de la izquierda es de 2022 y la de la derecha tiene fecha del 30 de octubre. Imagen Evelyn Beltrán/Instagram

Beltrán no reveló a qué se debe su pérdida de peso, pero es común que comparta sus sesiones de Zumba y de ejercicios.

El 18 de septiembre, Evelyn compartió varias fotografías donde mostraba cómo se veía hace unos años, a las cuáles agregó un mensaje de superación personal, pues no solo había cambiado físicamente, también mentalmente.

"Esa chica de las fotos soy yo. Hace algunos años… Una mujer que no se cuidaba, una mujer que vivía sin sueños y sólo al día por la comodidad que me rodeaba. Esa mujer ya no existe, pero la recuerdo con cariño porque gracias a ella logré levantarme de donde estaba y decidí hacer muchas cosas y mejorar en todos los sentidos", agregó.