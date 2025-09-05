Tommy Torres se pronuncia sobre su divorcio de Karla Monroig: aseguran que él ya tendría pareja
El cantante rompió el silencio acerca de su separación de la actriz. Él asegura que confía en que “lo mejor está por venir”. Por su parte, la periodista Mandy Fridmann reveló que el puertorriqueño ya no estaría soltero.
Tommy Torres se pronunció acerca de su ruptura con Karla Monroig, la cual ella confirmó después de semanas de especulaciones.
La actriz indicó que ya empezaron las gestiones para concluir su enlace legal, “luego de 16 años de casados y 20 juntos”, de acuerdo con declaraciones retomadas por People en español.
“Llega un momento en que, si no funciona, cada cual tiene derecho a buscar su felicidad”, dijo, agregando que quiere mostrarle a su primogénita, Amanda, “que no son las apariencias, sino vivir en verdadero amor”.
Tommy Torres habla de su rompimiento con Karla Monroig
Tras lo dicho por Karla Monroig, Tommy Torres lanzó un comunicado en su cuenta de Instagram, este viernes 4 de septiembre.
“Karla y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación de matrimonio. La separación ocurrió hace un año y desde entonces llevamos tramitando el proceso de divorcio”, anotó.
Puntualizó que, durante todo este período, “nuestra prioridad ha sido siempre el bienestar de nuestra hija, y también el nuestro”.
El cantautor destacó que los rompimientos “nunca son fáciles, aún cuando se hacen desde la conciencia y la comprensión”.
“Confío en que lo mejor está por venir y en que la vida, con el tiempo, acomoda todo en su lugar”, apuntó para concluir.
¿Tommy Torres ya tiene novia?
A horas de que Tommy Torres finalmente rompiera el silencio, la periodista Mandy Fridmann destapó la supuesta razón por la que lo hizo.
“Él ya estaría en pareja con una chica”, aseveró durante su participación de hoy en el programa radiofónico ‘¡Tal cual! Sin filtro’.
“Y habría ya circulando unas fotos de ellos dos juntos”, añadió, recalcando que el puertorriqueño querría evitarse una polémica por su nuevo romance.
La comunicadora no dio detalles del presunto idilio, como la identidad de la mujer. Hasta el momento, él no ha reaccionado a este reporte.