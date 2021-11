Zendaya recibió grandes halagos de Timothée Chalamet: "es una de las mejores actrices"

‘Dune’ es una película dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Oscar Isaac, Josh Brolin y Zendaya.

La historia es una adaptación del libro homónimo de Frank Herbert publicado en 1965. Chalamet interpreta al personaje principal Paul Artreides, mientras que Zendaya da vida a Chani, una guerrera del desierto que aparece en las visiones del protagonista.

Zendaya en 'Dune'

El tráiler y los promocionales de la película sugerían que Zendaya tendría mayor tiempo en pantalla, pero

aparece en pocos minutos de las 2 horas y 35 minutos de duración de la cinta.

En una entrevista con Warner Bros. Francia, la actriz contó que estuvo en las locaciones durante menos de una semana, pero “se sintió como si hubiera sido un mes”.

A pesar de ello, Zendaya participó en entrevistas de la promoción de la película y acudió a las alfombras rojas en las que se presentó junto a Timothée Chalamet, el director y el resto del elenco.

La amistad entre Zendaya y Timothée Chalamet

Por la manera en que convivían, Zendaya y Timothée Chalamet dejaron ver que desarrollaron buena química frente y detrás de cámaras durante en su tiempo en la producción de ‘Dune’.



En una entrevista con Deadline, Timothée Chalamet elogió el trabajo de Zendaya en el set de filmación, describiéndolo como “inspirador”.

“Ella es Chani, y es increíble presenciarlo. Desde el principio, ella era ese personaje, y fue inspirador verlo. Me encanta el plano de la película en el que Chani se quita la máscara por primera vez; es un momento muy importante. Pero incluso el día en que se hizo, fue como: ‘Santo cielo, Chani ha llegado’”, expresó el actor en la entrevista.

Zendaya es "una de las mejores actrices"

No es la primera vez que Timothée Chalamet halaga el trabajo de Zendaya en ‘Dune’. En la entrevista con Warner Bros. France, el actor le dedicó unas palabras en francés enalteciendo su labor en la película.

"Zendaya es grandiosa, es una de las mejores actrices de mi generación. Tuve suerte de trabajar con algunas actrices grandiosas; con Saoirse Ronan y Florence Pugh; y fue la misma experiencia con Zendaya", contó Timothée Chalamet.



Zendaya no solo tiene poco tiempo en pantalla, sino sus diálogos también son limitados. La actriz desarrolló el trabajo histriónico del personaje a través de los ojos y el lenguaje corporal.

"Aunque fue poco tiempo, pasé uno de los mejores momentos de mi vida ahí. Estuve en una situación en la que me sentí intimidada porque estaba Denis, este chico [Timothée], Javier Bardem, Rebecca, todos estos grandes referentes; y yo pensaba: ‘hay mucha gente que está muy alto y yo voy empezando’. Así fue como me sentí y estaba muy nerviosa porque ya habían formado una familia, pero fueron increíbles y me dieron una grata bienvenida", contó la actriz.



A a pesar del poco tiempo de Zendaya en ‘Dune’, el final de la película insinuó que su personaje tendrá mayor relevancia en la segunda parte de la historia que llegará a los cines en 2023.