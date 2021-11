"Nos robaron nuestra privacidad": Tom Holland por fin habla de su relación con Zendaya

Prácticamente desde que aparecieron en la primera película de 'Spider-man', los fans relacionaron a Tom Holland con Zendaya. Si bien, fue hace unos meses que los rumores aumentaron al verlos "más cercanos" en los eventos y las entrevistas.



Ambos negaron su relación a través de sus redes sociales, e incluso bromearon al respecto, afirmando que lo único que tenían era admiración mutua.

Eso cambió cuando Page Six publicó unas fotografías de las estrellas de Marvel besándose a bordo de un automóvil. Tanto Tom como Zendaya han evitado hablar al respecto, aunque las imágenes parecen ser pruebas suficientes para que los seguidores.

Tom Holland y Zendaya reconocieron su romance en una entrevista

Después de semanas de silencio, los famosos reconocieron su romance en una entrevista con GQ.

"Un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho ahora es un instante que se comparte con el mundo entero".



Los coprotagonistas de la nueva película de Marvel, 'Spider-Man: No Way Home', abordaron la evidente fascinación de los espectadores por saber si están o no en una relación romántica.

Las estrellas expresaron su deseo por mantener su vida profesional alejada de su vida privada y cómo es para ellos tener que vivir sin privacidad.

Zendaya también rompió el silencio

“Creo que amar a alguien es algo sagrado y algo especial", comentó en la entrevista, “es algo con lo que quieres lidiar, experimentar y disfrutar entre las dos personas que se aman".



Igual, recordó lo que sintió al ver las fotografías del paparazzi y la respuesta de algunos fans en Internet.

"Fue bastante extraño, confuso e invasivo. El sentimiento es que cuando realmente amas y te preocupas por alguien, en algunos momentos o cosas, desearías que fueran sólo tuyos".



La protagonista de 'Euphoria' está acostumbrada a salir en los tabloides de espectáculos por sus increíbles estilos y no por su vida privada. Tal como cuando usó el vestido amarillo de Valentino en los Premios Oscar 2021 (en el video puedes ver dónde conseguirlo).

Cargando Video... ¿Quieres el vestido de Zendaya? Te lo tengo (pero más barato) | La Insider

Resintieron dejar atrás su privacidad

Por su parte, Tom Holland reflexionó acerca de cómo esa situación afectó su relación con Zendaya.

"Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho ahora es un momento que se comparte con el mundo entero"

"Siempre he sido muy inflexible en lo que respecta a mi vida privada, porque de todos modos comparto gran parte de mi vida con el mundo. Nos sentimos como que nos robaron nuestra privacidad".



Ante la pregunta de si no estaban listos para compartir su relación con los medios y sus fans, Holland comentó que ese no era el problema, sino que simplemente no querían hacerlo.

Actualmente, están más cariñosos que nunca

Hoy en día, han sido menos herméticos en cuanto a su relación; se les puede ver a los dos felicitándose por sus éxitos y a un Tom embelesado por el estilo de Zendaya.

Cargando Video... Zendaya conquista las alfombras rojas

Las dificultades de ser Spider-Man

En la misma entrevista, el protagonista de 'Cherry' aceptó que su agenda está repleta desde que se incorporó al Universo Cinematográfico de Marvel.

"Desde que me eligieron como Spider-Man, no me he tomado un descanso"



En los últimos seis años, Tom Holland ha participado en cinco películas de Marvel y otras siete de distintos estudios, como 'Uncharted'.



A Holland se le cuestionó acerca de si Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecían en ' Spider-Man: No Way Home'.

"Nadie me cree, pero no están en la película"