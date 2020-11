The Weeknd ofrecerá el show de medio tiempo del Super Bowl 2021

El Super Bowl pasado estuvo lleno de energía latina con las actuaciones de Shakira y Jennifer López , quien invitó a su hija Emme a tener una pequeña participación con el tema 'Born in the USA'.

The Weeknd ha ganado importantes premios de la industria musical como tres GRAMMY, nueve Billboard, entre otros. También estuvo nominado en los Oscar 2016 por el tema 'Earned It' de la película 'Fifty Shades of Grey'. Este año fue nombrado una de las personas más influyentes de 2020 por la revista Time.

Es uno de los artistas más escuchados en Spotify con más de 51 mil millones de reproducciones. Entre sus éxitos se encuentran: 'I Feel It Coming', 'The Hills', 'Starboy', 'In Your Eyes', 'Faith', entre otros. También es conocido por sus millonarias donaciones a varias instituciones benéficas.