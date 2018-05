The Weeknd revela que la ruptura con Selena Gómez lo hizo perder un disco

El corazón de The Weeknd -o bien, Abel Tesfaye, que es su nombre real- es delicado. Después de todo, el popular músico canadiense de origen etíope, es una persona muy sensible, y si bien ha aparecido en titulares recientemente por su reconciliación (aparente, pero aún no confirmada del todo) con Bella Hadid, la modelo que fuera su novia antes para después salir con Selena Gomez, viviendo con esta última una relación de diez meses que tuvo un abrupto final, cuando ella decidió volver con Justin Bieber.