Thalía recibiría una supuesta cantidad millonaria si se divorcia de Tommy Mottola

"No me imagino a Thalía en ningún momento saliendo a desmentir ninguno de estos cuatro chismes", dijo la conductora en su programa El Gordo y La Flaca. Mientras que Andrade respondió al periodista Jorge Carbajal: " Por supuesto que no. Sí he hablado con ella, pues hablo casi todos los días y no, no hay síntomas de ningún tipo de divorcio, para nada. No, no hay divorcio. Sean más creativos, no hay divorcio", sentenció.