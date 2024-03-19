Thalía publica inesperada foto con Tommy Mottola: hace confesión ante rumores de divorcio

Video Thalía está sufriendo por un nuevo padecimiento: no había prestado atención a sus síntomas

Thalía y Tommy Mottola sorprendieron este 18 de marzo al protagonizar una romántica foto en redes sociales, tan solo un año después de que se rumoró que se estaban divorciando por una presunta infidelidad del magnate a la cantante.

Thalía hace confesión sobre su matrimonio con Tommy Mottola

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la protagonista de ‘Marimar’, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX, publicó una imagen junto al papá de sus hijos, Sabrina y Matthew.

En el retrato, Thalía aparece muy sonriente junto a Tommy Mottola, a quien le dedicó emotivas palabras en las que confesó el gran amor que siente por el empresario, echando por tierra todos los rumores de una posible separación.

“Los tortolitos enamorados. ¡Te amo tanto mi amor! Estoy enamorada y tu amor me hace grande”, escribió la actriz como descripción de la publicación.

Thalía acaba con rumores de divorcio y aparece así con Tommy Mottola. Imagen Thalía/Instagram

Los seguidores de Thalía aplaudieron la foto junto a su esposo y se desvivieron en mensajes, algunos señalaron que pese a los chismes, su matrimonio sigue más sólido que nunca y otros afirmaron que parece que el tiempo no pasó para ellos, pues se ven igual que hace 24 años cuando contrajeron nupcias en Nueva York.

¿Tommy Mottola le fue infiel a Thalía? Esto se dijo de su presunto engaño

Thalía y Tommy Mottola se conocieron en 1999 en Nueva York, gracias a sus amigos Gloria y Emilio Estefan, quienes organizaron una cita a ciegas.

Después de esa primera cita, se volvieron a encontrar en una reunión en Miami y al poco tiempo surgió su noviazgo. Tras un año de tórrido romance, la cantante y el empresario decidieron unir sus vidas el 2 de diciembre de 2000 en la Catedral de San Patricio en Nueva York.

Tras siete años de matrimonio, le dieron la bienvenida a su primera hija Sabrina Sakaë, quien nació el 7 de octubre de 2007 y cuatro años después completaron su familia con la llegada de su hijo Matthew Alejandro.

Pese a lo enamorados que lucen en alfombras rojas y redes sociales, Thalía y Tommy Mottola han enfrentado rumores de divorcio e infidelidad.

Las especulaciones más recientes surgieron en febrero de 2023, cuando el magnate fue vinculado a la cantante peruana Leslie Shaw.

Sin embargo, Shaw acabó con los rumores y destacó que jamás conoció en persona a Mottola, señalando que aunque el matrimonio de Thalía tenga problemas, ella no tiene nada que ver.