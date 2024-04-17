Thalía confiesa padecimiento que sufre y le impide moverse

Video Thalía comparte fotos inéditas de su hijo en su cumpleaños número 12: ¡Es igualito a ella!

Thalía reveló en redes sociales que ha enfrentado en los últimos días un padecimiento que le provoca dolor y que le impide moverse.

A través de su cuenta oficial de Instagra, la esposa de Tommy Mottola narró que padece tortícolis y que la contracción muscular en el cuello le está provocando dolor e incomodidad.

Fiel a su sentido del humor, la protagonista de 'Marimar' habló de su condición mientras posaba frente al espejo y aparecía con un filtro, que la mostraba con una mascarilla facial y una toalla enrollada en la cabeza.

“Cariños, la ley de Murphy no me que… Fíjense que me dio una tortícolis de aquellitas y, o sea, está cañón. ¿Qué voy a hacer? No me puedo mover”.

Pese a las dificultades que representa su tortícolis, Thalía sentenció que seguirá su vida normal y no renunciará a ninguna actividad.

“Pero no puedo parar, no hay opción, tengo que seguir, así que le voy a dar. Hoy le haré a la pierna, ni modo”, mencionó.

Así anunció Thalía que sufre una afección que le impide moverse Imagen Instagram Thalía



De acuerdo con Mayo Clinic, la tortícolis es una afección dolorosa que provoca que los músculos del cuello se contraigan involuntariamente.

Thalía sufre otro trastorno

En enero pasado, Thalía indicó que "estaba traumada" porque le habían diagnosticado disgeusia.

“ Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia. Es una alteración del gusto, con un sabor constante a sal, a metal, y no puedo dejar de sentirlo”, narró en un video de TikTok.

La esposa de Tommy Mottola relató que para sobrellevar los síntomas, realiza acciones como “tomar agua con limón, tomar cosas con vinagre y comer mucha sal”.

A pesar de lo que está viviendo, Thalía aseguró que su sentido del olfato no se vio alterado y “está perfecto”, por lo que “puede oler todo”.

El National Institute of Dental and Craniofacial Research señala que la disgeusia es un trastorno que consiste en tener un mal sabor en la boca de forma persistente, este puede ser salado, rancio o metálico; además, dicha afección puede manisfestarse a la par del síndrome de la boca ardiente, que significa tener una sensación de dolor o ardor en la boca.