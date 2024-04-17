Thalía

Thalía confiesa padecimiento que sufre y le impide moverse

Thalía reveló a sus seguidores de redes sociales que sufre un padecimiento que no le permite moverse, debido a los fuertes dolores que le provoca, pero pese a los síntomas no renunciará a sus rutinas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video Thalía comparte fotos inéditas de su hijo en su cumpleaños número 12: ¡Es igualito a ella!

Thalía reveló en redes sociales que ha enfrentado en los últimos días un padecimiento que le provoca dolor y que le impide moverse.

A través de su cuenta oficial de Instagra, la esposa de Tommy Mottola narró que padece tortícolis y que la contracción muscular en el cuello le está provocando dolor e incomodidad.

PUBLICIDAD

Fiel a su sentido del humor, la protagonista de 'Marimar' habló de su condición mientras posaba frente al espejo y aparecía con un filtro, que la mostraba con una mascarilla facial y una toalla enrollada en la cabeza.

“Cariños, la ley de Murphy no me que… Fíjense que me dio una tortícolis de aquellitas y, o sea, está cañón. ¿Qué voy a hacer? No me puedo mover”.

Más sobre Thalía

Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje
1:04

Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje

Univision Famosos
Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos
1:00

Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos

Univision Famosos
Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos
2 mins

Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos

Univision Famosos
¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto
0:56

¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto

Univision Famosos
Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”
1:20

Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”

Univision Famosos
Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”
1:24

Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”

Univision Famosos
Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi
2 mins

Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi

Univision Famosos
Victoria Ruffo se viste de luto por muerte de querida compañera de telenovelas
2 mins

Victoria Ruffo se viste de luto por muerte de querida compañera de telenovelas

Univision Famosos
Actor de María la del Barrio aparece con el rostro desfigurado y esto le pasó: video
0:47

Actor de María la del Barrio aparece con el rostro desfigurado y esto le pasó: video

Univision Famosos
Thalía sufre accidente en Premio Lo Nuestro: muestra imágenes de las fuertes lesiones
1 mins

Thalía sufre accidente en Premio Lo Nuestro: muestra imágenes de las fuertes lesiones

Univision Famosos

Pese a las dificultades que representa su tortícolis, Thalía sentenció que seguirá su vida normal y no renunciará a ninguna actividad.

“Pero no puedo parar, no hay opción, tengo que seguir, así que le voy a dar. Hoy le haré a la pierna, ni modo”, mencionó.

Así anunció Thalía que sufre una afección que le impide moverse
Así anunció Thalía que sufre una afección que le impide moverse
Imagen Instagram Thalía


De acuerdo con Mayo Clinic, la tortícolis es una afección dolorosa que provoca que los músculos del cuello se contraigan involuntariamente.

Thalía sufre otro trastorno

En enero pasado, Thalía indicó que "estaba traumada" porque le habían diagnosticado disgeusia.

Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia. Es una alteración del gusto, con un sabor constante a sal, a metal, y no puedo dejar de sentirlo”, narró en un video de TikTok.

La esposa de Tommy Mottola relató que para sobrellevar los síntomas, realiza acciones como “tomar agua con limón, tomar cosas con vinagre y comer mucha sal”.

A pesar de lo que está viviendo, Thalía aseguró que su sentido del olfato no se vio alterado y “está perfecto”, por lo que “puede oler todo”.

El National Institute of Dental and Craniofacial Research señala que la disgeusia es un trastorno que consiste en tener un mal sabor en la boca de forma persistente, este puede ser salado, rancio o metálico; además, dicha afección puede manisfestarse a la par del síndrome de la boca ardiente, que significa tener una sensación de dolor o ardor en la boca.


Relacionados:
ThalíaFamososLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD