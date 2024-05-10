Thalía

Thalía confiesa que aún intenta llamar a su fallecida mamá y se da “de frente contra la pared”

La cantante dedicó este 10 de mayo, Día de la Madre en México, un emotivo mensaje a Yolanda Miranda Mange, a 13 años de su muerte.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video ¿Thalía y Becky G se pelearon en el escenario? Se aclara el polémico "chisme"

Thalía se sumó a la ola de felicitaciones que a través de redes sociales los usuarios han expresado a sus mamás, en su día, este 10 de mayo.

La cantante expresó añoranza en la carta que dedicó a Yolanda Miranda Mange, quien falleció a los 76 años por un derrame cerebral, en la Ciudad de México, el 27 de mayo de 2011.

PUBLICIDAD

Más sobre Thalía

#ArchivoFamosos: el día que a Thalía le preguntaron por qué ella y Biby Gaytán no se saludaban
0:51

#ArchivoFamosos: el día que a Thalía le preguntaron por qué ella y Biby Gaytán no se saludaban

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad
0:58

Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje
1:04

Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje

Univision Famosos
Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos
1:00

Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos

Univision Famosos
Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos
2 mins

Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos

Univision Famosos
¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto
0:56

¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto

Univision Famosos
Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”
1:20

Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”

Univision Famosos
Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”
1:24

Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”

Univision Famosos
Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi
2 mins

Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi

Univision Famosos

Thalía confesó que, a la distancia, después de más de una década de su partida, aún intenta llamar a su mamá para contarle los detalles de su día a día, y expresó lo difícil que le resulta toparse con la realidad de su ausencia.

“Es increíble como a pesar del paso del tiempo, sigues más presente que nunca. Es inevitable que cuando tengo una alegría o algo bello que quiero compartir, lo primero que hago es agarrar mi teléfono y tratar de llamarte. Cada semana trato por instinto de mandarte alguna foto divertida, o de comentarte alguna locura que se me ocurrió, y cada semana me doy de frente contra la pared de la distancia, y de la realidad de que ya no estás aquí tangible”, anotó.

Thalía conmueve con mensaje para su mamá.
Thalía conmueve con mensaje para su mamá.
Imagen Thalía/Instagram

Le agradeció por el amor, la fortaleza, la determinación, la constancia y el amor por la vida que sembró en ella.

“Yo sé que estás feliz gozándote en un lugar hermoso cerca de Él y hasta allá te mando un beso y un abrazo, y quiero que sepas que te agradezco enormemente todo lo que hiciste con las herramientas que tuviste para hacerme la mujer que soy hoy día”, anotó.

Entre los comentarios de la publicación, destaca el escrito por Lili Estefan, amiga cercana de la protagonista de las tres Marías, en el que recordó la promesa que le hicieron a Yolanda Miranda Mange.

“Esa madre tuya era única, una verdadera guerrera con una visión como pocas he conocido. Ella también vive en mi corazón y aquí estamos juntitas tú y yo como le prometimos a ella. Love uuuuu mi amiguita del alma mi hermana de vida”, publicó.


Relacionados:
ThalíaDía de la MadreFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD