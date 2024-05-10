Thalía confiesa que aún intenta llamar a su fallecida mamá y se da “de frente contra la pared”

Video ¿Thalía y Becky G se pelearon en el escenario? Se aclara el polémico "chisme"

Thalía se sumó a la ola de felicitaciones que a través de redes sociales los usuarios han expresado a sus mamás, en su día, este 10 de mayo.

La cantante expresó añoranza en la carta que dedicó a Yolanda Miranda Mange, quien falleció a los 76 años por un derrame cerebral, en la Ciudad de México, el 27 de mayo de 2011.

Thalía confesó que, a la distancia, después de más de una década de su partida, aún intenta llamar a su mamá para contarle los detalles de su día a día, y expresó lo difícil que le resulta toparse con la realidad de su ausencia.

“Es increíble como a pesar del paso del tiempo, sigues más presente que nunca. Es inevitable que cuando tengo una alegría o algo bello que quiero compartir, lo primero que hago es agarrar mi teléfono y tratar de llamarte. Cada semana trato por instinto de mandarte alguna foto divertida, o de comentarte alguna locura que se me ocurrió, y cada semana me doy de frente contra la pared de la distancia, y de la realidad de que ya no estás aquí tangible”, anotó.

Thalía conmueve con mensaje para su mamá. Imagen Thalía/Instagram

Le agradeció por el amor, la fortaleza, la determinación, la constancia y el amor por la vida que sembró en ella.

“Yo sé que estás feliz gozándote en un lugar hermoso cerca de Él y hasta allá te mando un beso y un abrazo, y quiero que sepas que te agradezco enormemente todo lo que hiciste con las herramientas que tuviste para hacerme la mujer que soy hoy día”, anotó.

Entre los comentarios de la publicación, destaca el escrito por Lili Estefan, amiga cercana de la protagonista de las tres Marías, en el que recordó la promesa que le hicieron a Yolanda Miranda Mange.

“Esa madre tuya era única, una verdadera guerrera con una visión como pocas he conocido. Ella también vive en mi corazón y aquí estamos juntitas tú y yo como le prometimos a ella. Love uuuuu mi amiguita del alma mi hermana de vida”, publicó.