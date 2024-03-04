Thalía está de luto y dedica mensaje de despedida: “Gracias por toda tu magia”

Video Thalía está sufriendo por un nuevo padecimiento: no había prestado atención a sus síntomas

Thalía vivió un momento complicado este fin de semana. El sábado 2 de marzo reveló en redes sociales que estaba de luto tras la muerte de un ser querido.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la protagonista de ‘Marimar’, telenovela que puedes ver en ViX, confesó que le afectó mucho la muerte de Iris Apfel, diseñadora de interiores e ícono de moda con la que en tenía una entrañable amistad.

La cantante utilizó su perfil personal para decirle adiós a Apfel con un emotivo mensaje, en el que destacó la gran inspiración y admiración que sintió por ella.

“ Se nos adelanta este gran icono y leyenda del estilismo y de la determinación. Ella creyó fielmente en sí misma, en su visión y en cómo compartirla de una manera inteligente y sencilla al mundo entero. Un gran pilar en el ejemplo perfecto de cómo construirse uno como marca”, detalló.

Thalía detalló que desde que conoció a Iris Apfel logró entablar una gran conexión, por lo que lamenta profundamente su partida.

“ Tuve la gran fortuna de conocerla en casa de mi amiga @mrshilfiger y fue instantánea nuestra conexión. Ella fue una de las figuras que más he admirado por su cerebro y por su corazón, que los tuvo afilados hasta el último día de su vida”, expresó.

El mensaje de despedida de la actriz continuó e, incluso, le agradeció por “toda la magia” y el trabajo que realizó en la industria del diseño.

“Maravillosa @iris.apfel, sigue adelante, llevando color y alegría en tu nuevo camino. Gracias por toda tu magia y por enseñarnos que el intelecto y el corazón pueden trabajar mano a mano para crear una vida fantástica”, escribió.

Thalía se despidió de su ser querido, sin imaginar las críticas que desataría Imagen Instagram Thalía