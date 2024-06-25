Thalía presume que su hijo ya es un adolescente: así de grande luce Matthew

Video Hijo de Thalía le roba cámara en su cumpleaños 52: sorprendió por lo mucho que ha crecido

La familia Mottola Sodi está de fiesta. Fruto de su matrimonio con el productor Tommy Mottola, Thalía se convirtió en mamá por segunda ocasión con el nacimiento de Matthew, quien este 25 de junio celebra su cumpleaños número 13.

A través de sus redes sociales, la cantante celebró el cumpleaños de su hijo menor con fotos inéditas de su infancia, mismas que acompañó de un mensaje con el que festejó que su retoño hubiera llegado a la adolescencia.

“Hijito mío, hoy te conviertes en un adolescente. Hace 13 años te recibí en mis brazos y llenaste de ilusión mi vida, con tu calor y tu hermosa presencia”, escribió en Instagram.

Hijo de Thalía cumplió 13 años y así lo celebró. Imagen Thalía / Instagram



“Hoy me llenas de orgullo, de amor. Te has convertido en un hombrecito muy amoroso, divertido e inteligente. Dios te lleve en el centro de la palma de su mano y que te bendiga hoy y siempre hijo mío. Traes a mi vida mucha felicidad y mucho propósito”, agregó.

Para concluir su felicitación, Thalía se mostró agradecida ante la dicha de haberse convertido en madre y una vez más le deseó feliz cumpleaños a su hijo menor.

“Te AMO. Le doy gracias a mi Padre todopoderoso, que me haya permitido ser tu madre en esta experiencia llamada vida. Feliz cumpleaños Mateo Alejandro, mucha salud, mucha felicidad y muchas sonrisas para este año de vida”, subrayó.

Así de grande luce el hijo de Thalía

Matthew Alejandro ha llevado una vida lejos de los reflectores. Sin embargo, de vez en cuando realiza esporádicas apariciones en las publicaciones de la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’.

En agosto de 2023, el ahora adolescente se dejó ver al lado de sus padres, dejando al descubierto su parecido físico con la cantante, quien entonces celebraba su cumpleaños número 52.

Así fue la última aparición pública de Matthew, el hijo de Thalía y Tommy Mottola. Imagen Thalía / Instagram



Thalía se convirtió en madre por segunda ocasión un mes después del fallecimiento de su mamá, doña Yolanda Miranda.

En 2015, la cantante reveló a Primer Impacto que Matthew “luchó la peor batalla” cuando se encontraba en su vientre, ya que, en su último mes de embarazo, atravesó por difíciles momentos a causa del fallecimiento de doña Yolanda Miranda.

