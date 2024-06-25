Thalía presume que su hijo ya es un adolescente: así de grande luce Matthew
La cantante celebró el cumpleaños de su hijo menor con fotos inéditas de su infancia, las cuales acompañó de un mensaje con el que le dio la bienvenida a la adolescencia a su retoño.
La familia Mottola Sodi está de fiesta. Fruto de su matrimonio con el productor Tommy Mottola, Thalía se convirtió en mamá por segunda ocasión con el nacimiento de Matthew, quien este 25 de junio celebra su cumpleaños número 13.
A través de sus redes sociales, la cantante celebró el cumpleaños de su hijo menor con fotos inéditas de su infancia, mismas que acompañó de un mensaje con el que festejó que su retoño hubiera llegado a la adolescencia.
“Hijito mío, hoy te conviertes en un adolescente. Hace 13 años te recibí en mis brazos y llenaste de ilusión mi vida, con tu calor y tu hermosa presencia”, escribió en Instagram.
“Hoy me llenas de orgullo, de amor. Te has convertido en un hombrecito muy amoroso, divertido e inteligente. Dios te lleve en el centro de la palma de su mano y que te bendiga hoy y siempre hijo mío. Traes a mi vida mucha felicidad y mucho propósito”, agregó.
Para concluir su felicitación, Thalía se mostró agradecida ante la dicha de haberse convertido en madre y una vez más le deseó feliz cumpleaños a su hijo menor.
“Te AMO. Le doy gracias a mi Padre todopoderoso, que me haya permitido ser tu madre en esta experiencia llamada vida. Feliz cumpleaños Mateo Alejandro, mucha salud, mucha felicidad y muchas sonrisas para este año de vida”, subrayó.
Así de grande luce el hijo de Thalía
Matthew Alejandro ha llevado una vida lejos de los reflectores. Sin embargo, de vez en cuando realiza esporádicas apariciones en las publicaciones de la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’.
En agosto de 2023, el ahora adolescente se dejó ver al lado de sus padres, dejando al descubierto su parecido físico con la cantante, quien entonces celebraba su cumpleaños número 52.
Thalía se convirtió en madre por segunda ocasión un mes después del fallecimiento de su mamá, doña Yolanda Miranda.
En 2015, la cantante reveló a Primer Impacto que Matthew “luchó la peor batalla” cuando se encontraba en su vientre, ya que, en su último mes de embarazo, atravesó por difíciles momentos a causa del fallecimiento de doña Yolanda Miranda.
“Cuando mi madre murió, un mes antes de que él naciera, yo creo que él luchó la peor batalla en mi vientre. Él se enfrentó a la pérdida, a la muerte, al dolor, al abandono, a la orfandad desde mi vientre, desde ahí él entendió que tenía que salir a ser un gladiador. Es un alma guerrera que vino a salvarme”, describió.