Thalía

Thalía presume que su hijo ya es un adolescente: así de grande luce Matthew

La cantante celebró el cumpleaños de su hijo menor con fotos inéditas de su infancia, las cuales acompañó de un mensaje con el que le dio la bienvenida a la adolescencia a su retoño.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hijo de Thalía le roba cámara en su cumpleaños 52: sorprendió por lo mucho que ha crecido

La familia Mottola Sodi está de fiesta. Fruto de su matrimonio con el productor Tommy Mottola, Thalía se convirtió en mamá por segunda ocasión con el nacimiento de Matthew, quien este 25 de junio celebra su cumpleaños número 13.

A través de sus redes sociales, la cantante celebró el cumpleaños de su hijo menor con fotos inéditas de su infancia, mismas que acompañó de un mensaje con el que festejó que su retoño hubiera llegado a la adolescencia.

PUBLICIDAD

“Hijito mío, hoy te conviertes en un adolescente. Hace 13 años te recibí en mis brazos y llenaste de ilusión mi vida, con tu calor y tu hermosa presencia”, escribió en Instagram.

Hijo de Thalía cumplió 13 años y así lo celebró.
Hijo de Thalía cumplió 13 años y así lo celebró.
Imagen Thalía / Instagram

Más sobre Thalía

Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?
3 mins

Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el día que a Thalía le preguntaron por qué ella y Biby Gaytán no se saludaban
0:51

#ArchivoFamosos: el día que a Thalía le preguntaron por qué ella y Biby Gaytán no se saludaban

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad
0:58

Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje
1:04

Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje

Univision Famosos
Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos
1:00

Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos

Univision Famosos
Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos
2 mins

Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos

Univision Famosos
¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto
0:56

¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto

Univision Famosos
Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”
1:20

Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”

Univision Famosos
Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”
1:24

Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”

Univision Famosos


“Hoy me llenas de orgullo, de amor. Te has convertido en un hombrecito muy amoroso, divertido e inteligente. Dios te lleve en el centro de la palma de su mano y que te bendiga hoy y siempre hijo mío. Traes a mi vida mucha felicidad y mucho propósito”, agregó.

Para concluir su felicitación, Thalía se mostró agradecida ante la dicha de haberse convertido en madre y una vez más le deseó feliz cumpleaños a su hijo menor.

“Te AMO. Le doy gracias a mi Padre todopoderoso, que me haya permitido ser tu madre en esta experiencia llamada vida. Feliz cumpleaños Mateo Alejandro, mucha salud, mucha felicidad y muchas sonrisas para este año de vida”, subrayó.

Así de grande luce el hijo de Thalía

Matthew Alejandro ha llevado una vida lejos de los reflectores. Sin embargo, de vez en cuando realiza esporádicas apariciones en las publicaciones de la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’.

En agosto de 2023, el ahora adolescente se dejó ver al lado de sus padres, dejando al descubierto su parecido físico con la cantante, quien entonces celebraba su cumpleaños número 52.

Así fue la última aparición pública de Matthew, el hijo de Thalía y Tommy Mottola.
Así fue la última aparición pública de Matthew, el hijo de Thalía y Tommy Mottola.
Imagen Thalía / Instagram


Thalía se convirtió en madre por segunda ocasión un mes después del fallecimiento de su mamá, doña Yolanda Miranda.

En 2015, la cantante reveló a Primer Impacto que Matthew “luchó la peor batalla” cuando se encontraba en su vientre, ya que, en su último mes de embarazo, atravesó por difíciles momentos a causa del fallecimiento de doña Yolanda Miranda.

PUBLICIDAD

“Cuando mi madre murió, un mes antes de que él naciera, yo creo que él luchó la peor batalla en mi vientre. Él se enfrentó a la pérdida, a la muerte, al dolor, al abandono, a la orfandad desde mi vientre, desde ahí él entendió que tenía que salir a ser un gladiador. Es un alma guerrera que vino a salvarme”, describió.

Relacionados:
ThalíaHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD