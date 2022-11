Thalía reveló que un trastorno le dificulta hablar en inglés: se lo diagnosticaron de niña

Thalía se ha sincerado en varias ocasiones sobre lo difícil que es vivir con la enfermedad de Lyme.

La más reciente de ellas fue a principios de noviembre del 2022, cuando visitó el programa ‘Pinky Promise’ para hablar de diferentes aspectos de su vida.

Sobre el padecimiento que la ha aquejado por alrededor de 14 años, la actriz de ‘María la del Barrio’ comentó que en un momento:

“Yo la verdad sentía que me estaba muriendo. Yo vi a mi marido un día a los ojos y le dije ‘mi amor, es el último día que me ves con vida, me voy a morir. Ya no puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos, ya no puedo con esto que es horrible’”.



A partir de entonces, comenzó una extenuante búsqueda para dar con una posible causa y tratamiento.

Aunque no existe un medicamento para la enfermedad de Lyme, mantener un estilo de vida saludable puede disminuir los dolores que causa, por lo que la también cantante es muy estricta con lo que respecta a su dieta, actividad física y mantiene a raya sus niveles de estrés.



En la mencionada conversación, la propia cantante también admitió que vive con otra condición que es menos conocida.

Thalía reveló que tiene dislexia

En la plática, la estrella de la trilogía de las María fue retada a revelar un dato que pocas personas supieran de ella. Ante esto, Thalía respondió:

“No sé si nadie lo sabe (...) soy disléxica”.



Este problema, según comentó, se lo detectaron desde que era pequeña y le ha traído problemas a la hora de hablar en inglés. Puso como ejemplo su más reciente canción, ‘Psycho Bitch’:

“Ve esta disyuntiva: ¿'psycho beach' o 'psycho bitch'? Psycho playa o psycho cab…, ¿cuál será?(...) Entonces esas cositas, dices ‘¿cuál es cuál?’”.



En un tono más bromista, Thalía también confesó que su dislexia le ha traído problemas a lo largo de su vida:

“Siempre te sale ahí la dislexia y dices (...) una palabra por otra. Me he metido en unas… por mi dislexia, en unas que digo una cosa por otra y ni modo”.



Karla Díaz, presentadora del programa, entonces la cuestionó sobre cómo pudo entonar los versos de ‘Arrasando’, canción que se distingue por su ritmo rápido.

“Porque yo la escribí, entonces yo me sé los conceptos, una frase tras otra”, respondió.



Explicó que, en cambio, si alguien le diera la letra de un tema, su reacción sería “espérate, espérate”.

Ya en el 2015, durante una visita a El Gordo y La Flaca, Thalía había revelado que le diagnosticaron dislexia desde una temprana edad.

Según recordó en aquel entonces, tras la muerte de su padre, pasó un año sin hablar. En ese tiempo, su mamá, Yolanda, la llevó con varios especialistas, quienes, además de atender el trauma por su pérdida, señalaron que tenía este problema con el lenguaje.