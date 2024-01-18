¡No tan rápido, 'Güereja'!: Thalía dice que ella fue 'coquette' antes de que se hiciera 'trend'
Algunos usuarios de redes consideran que La Güereja, personaje interpretado por María Elena Saldaña, es el referente del estilo 'coquette', pero la cantante ya salió a defender su papel como pionera de la tendencia de TikTok. Estas son sus evidencias.
Thalía, la famosa cantante y actriz mexicana, reclamó su papel como representante del estilo coquette, que desde la segunda mitad de 2023 se convirtió en tendencia en TikTok. La llamada Reina del Pop aseguró que, antes de que se hiciera popular, ella ya era una ‘coquette’.
“Antes de que fuera un trend, ya yo era #coquette 😜🎀🎀🎀”, escribió en Instagram la cantante de 52 años junto a la evidencia de que estaba adelantada a su tiempo.
Su publicación no tardó en recibir miles de likes y comentarios, como el de Angelique Boyer, que la respaldaron como pionera de esta tendencia en las redes sociales.
¿Qué significa ‘coquette’?
La palabra ‘coquette’ proviene del francés y significa, tal como se escucha en español: coqueta. Según Vogue, el estilo ‘coquette’ se distingue por el uso de ropa y accesorios “extremadamente femeninos” y sus principales elementos son los moños, de preferencia rosas, maquillaje en tonos suaves, así como encaje, perlas y cuellos de bebé.
Esta tendencia tiene su origen en Tumblr durante la década del 2010, explica la revista de moda, y se asoció con la estética Nymphet (Lolita), la novela del escritor ruso Vladimir Nabokov.
Thalía ha sido referente de la moda con arriesgados vestuarios
Thalía se ha caracterizado a lo largo de su carrera por sus estrafalarios y arriesgados vestuarios que se han vuelto un referente de la moda de los noventas, pues en ese tiempo la cantante rompió esquemas con sus atrevidos vestuarios como un vestido completamente lleno de osos de peluche, o su icónico estilo denominado por ella como ‘flower power’ en los inicios de su trayectoria.