El amoroso mensaje que Thalí García le dedicó a su difunto ex horas antes de anunciar su divorcio

Thalí García y quien fuera su esposo por 8 años, Felipe Aguilar, dieron a conocer que su matrimonio ha llegado al fin.

Por medio de un comunicado, este jueves 22 de mayo, la actriz y el director afirmaron que en su “proceso de divorcio” hay “agradecimiento”, “amor” por su “familia” e interés por “el bienestar” de sus hijos, Natalia y Andrés.

PUBLICIDAD

“Nosotros estamos bien, fue una decisión difícil de tomar, pero es algo que llevamos tiempo procesando”, indicaron en su misiva.

Thalí García dedicó amoroso mensaje a su ex

Horas antes de destapar su separación de Felipe Aguilar, Thalí García compartió en sus historias de Instagram un conmovedor mensaje dedicado a su difunto ex, Gabriel Romero.

“¡Seis meses sin ti y sigo sin poderlo creer!”, anotó la también modelo sobre una fotografía en la que él aparece con los niños.

“Te extraño todos los días. Te amamos, Gabriel, besos al cielo”, concluyó, agregando un emoji de carita llorando, otro de alas y un último, de corazón negro.

Thalí García dedicó un mensaje a su difunto ex horas antes de destapar que se está divorciando de Felipe Aguilar. Imagen Thalí García/Instagram

En diciembre de 2024, la intérprete anunció el fallecimiento del padre de su pequeña Natalia por medio de la misma red social.

“Decirte que te amo es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón. ¡Gabriel Romero, vuela alto, mi ‘Chapito’! Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos el resto de nuestras vidas”, apuntó en un ‘post’.

En enero de 2025, García finalmente reveló que “secuestraron” a quien fuera su pareja en noviembre y, posteriormente, le arrebataron la vida.

“Fue una pesadilla que duró hasta el 7 de diciembre que pude […] encontrarlo en unas condiciones que pues nunca hubiera querido”, declaró en entrevista para el canal de YouTube ‘Vaya Vaya TV’.

Thalí García mantenía una buena relación con su ex

En su conversación con el comunicador Gerardo Escareño, Thalí García resaltó que mantenía un excelente vínculo con Gabriel Romero.