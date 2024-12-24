Actriz de Los Ricos También Lloran sufre doble tragedia: murió su ex y la diagnosticaron con cáncer

Thalí García, actriz de la telenovela ‘Los ricos también lloran’, fue diagnosticada con cáncer semanas antes de que Gabriel Romero, su exesposo y padre de su hija Natalia, falleciera.

La intérprete de 34 años reveló a la revista mexicana TVNotas que de no haber sido diagnosticada a tiempo, su problema de salud se hubiera agravado

“Me encontraron una lesión el mes pasado. Bendito Dios me moví muy rápido. Mi hermana trabaja en el mejor hospital de cáncer en Nueva York y le llamé”, declaró en la edición de este 24 de diciembre.

Thalí García relató que fue “a principios de noviembre” mientras se estaba vistiendo que se percató de “una manchita negra” en la misma zona en la que “como un año y medio” antes le salió un granito.

“Era un granito en la espalda, por la parte del brasier. Me lo reventé y no le tomé más importancia. A principios de noviembre, me estaba cambiando y se me ocurrió verme en un espejo. Noté una manchita negra”, declaró.

Su exesposo falleció el mismo día que la operaban por un diagnóstico de cáncer

La actriz resaltó que de inmediato buscó la ayuda de una dermaoncóloga, quien al ver la "manchita", le sugirió operarla de inmediato.

“La cirugía se realizó el 21 de noviembre y fue exitosa. Hay distintos de cáncer, como el melanoma que aparentemente era el que yo tenía. Cualquier tipo de cáncer que haga metástasis puede terminar en el desenlace que ya conocemos. No fue mi caso, pero sí tuve miedo”, admitió.

Thalí explicó que debido a que el cáncer fue encontrado en una etapa temprana, “las raíces” no atravesaron “la dermis” y la lesión “no llegó a los ganglios”.

“No ocupé radioterapias ni quimios”, dijo y subrayó que ahora tiene que estar constantemente revisándose por si llegara a salir otra lesión.

“Hay ciertas reglas para detectar este cáncer, como que la lesión sea asimétrica o cambios de color. Es importante informarnos sobre esto”, sentenció.

