Taylor Lautner, actor de 'Crepúsculo', le pidió matrimonio a su novia (no es famosa)

Taylor Lautner se dio a conocer en Hollywood en 2008 en la primera película de la saga ‘Crepúsculo’, la cual protagonizó junto a Kristen Stewart y Robert Pattinson.

El actor no participa en ninguna producción cinematográfica desde 2016, pero es activo en redes sociales, donde suele compartir momentos especiales junto a su novia Tay Dome.

Taylor Lautner se casa

Después de tres años de relación, Taylor Lautner le propuso matrimonio a Dome el 11 de noviembre de 2021 en una locación desconocida, pero decorada con velas, pétalos de rosas y un adorno de luces neón con el apellido Lautner.

"Y de pronto, todos mis deseos se volvieron realidad", escribió el actor de 29 años en Instagram.



Tay Dome también compartió el momento en su perfil de Instagram escribiendo que "no podía esperar a pasar el resto de su vida" con Taylor y describiéndolo como su mejor amigo.

Lautner anunció el compromiso el sábado 13 de noviembre en Instagram, dos días después de entregar el anillo, y el domingo 14 compartió una nueva publicación mostrando la joya de compromiso junto a Dome en los viñedos DAOU.

"No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo. Me amas incondicionalmente. No toleras mis tonterías. Me calmas cuando tengo ansiedad. Me haces reir demasiado. Haces que cada día contigo sea especial. Y, lo más importante, me haces ser mejor persona. No tengo palabras para agradecerte lo suficiente lo que has traído a mi vida. Te amo para siempre".

¿Quién es Tay Dome, la novia de Taylor Lautner?

Tay Dome no es una celebridad de Hollywood como Taylor Lautner, sino una recién graduada de la escuela de enfermería e incluso tuvo algunas jornadas de trabajo durante la pandemia.

A la par de la profesión de la salud, Tay Dome se convirtió en una influencer de redes sociales, anunciando productos a través de su perfil.

Dome tiene 24 años, cinco años menor que Taylor Lautner. Según contó Makena Morre, hermana del actor, ella fue la encargada de presentar a la pareja después de conocer a Tay Dome en una iglesia en Nashville.

"Hice una buena elección para mi hermano. No podrían ser más perfectos el uno para el otro. La forma en la que se complementan, genuinamente, me sorprende. No puedo creer que gané a una hermana y un mejor amigo para toda la vida. Felicidades a la feliz pareja", escribió Makena en una publicación junto a Tay Dome.