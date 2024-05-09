Suegra de Kevin Hernández sufre atentado en el hospital tras el asesinato del cantante y su esposa

Video Suegra de Kevin Hernández es resguardada por la fiscalía tras sufrir atentado en el hospital

La suegra del cantante Kevin Hernández, vocalista de H Norteña que fue asesinado la noche del pasado domingo 5 de mayo, sobrevivió a un atentado en su contra.

La señora, de nombre Micaela, es la madre Marisela Sandoval, esposa del artista que también perdió la vida durante el atentado a balazos que recibió el automóvil en el que la familia viajaba.

Luego de que el vehículo fuera interceptado mientras circulaba en la carretera Parral-Chihuahua, fallecieron la pareja y dos adolescentes, que serían hijos de Marisela.

Entre tanto, Micaela, de 52 años, y un pequeño de 4 años fueron trasladados a una clínica, localizada cerca del municipio de Parral.

Suegra de Kevin Hernández escapa de atentado

A días del homicidio, se dio a conocer que la suegra de Kevin Hernández fue blanco de un nuevo ataque mientras se encontraba internada en el hospital.

Según el reporte del portal informativo Julio Astillero, este 8 de mayo, el secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, indicó que “fueron dos hombres encapuchados los que ingresaron al Hospital de Jesús con la intención de terminar con la vida de Micaela”.

“Pero no tuvieron éxito, ya que ella logró escapar del lugar”, explica el medio, basándose en lo aseverado por el funcionario.

Loya Chávez declaró: “No sabemos si para rematar a alguien o no. Sí hubo una intervención por parte de un grupo de delincuentes que llegan y tratan de tomar por asalto el hospital”.

“En este caso, preguntaban por algunas personas que no encontraron y que ellos mismos se retiraron de ahí, esto fue la llamada que recibimos y es la información que tenemos hasta el momento”, añadió.

El secretario puntualizó que seguirán “trabajando de coordinación con las demás autoridades” en las investigaciones de lo ocurrido.

El 7 de mayo, el diario Reforma reportó que Juan Carlos Portillo, fiscal de Distrito Sur, reveló que en ese momento tenían conocimiento de que “llegaron civiles armados al nosocomio, no precisamente (para) rematar a la persona, porque no hubo un ataque perpetrado en su contra”.

Él aseguró que el móvil de ese agravio podría haber sido “a lo mejor por alguna búsqueda de información, alguna otra situación en torno a los hechos”.

¿Dónde se encuentra la suegra de Kevin Hernández?

Este 8 de mayo, el medio local Tiempo, la noticia digital entrevistó a César Jáuregui, fiscal general del estado de Chihuahua, quien confirmó que “sí hubo un intento” de asesinato contra la suegra del difunto Kevin Hernández.