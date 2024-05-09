Primer marido de la esposa de Kevin Hernández también fue asesinado: había sido “levantado”

Video Este es el sitio donde quitaron la vida a Kevin Hernández, cantante de H Norteña, a su esposa e hijos

Kevin Hernández, vocalista de H Norteña, fue asesinado junto a su esposa, Marisela Sandoval, la noche del pasado domingo 5 de mayo.

Debido al ataque armado que recibió el vehículo en el que viajaban por la carretera Parral-Chihuahua, ellos perdieron la vida junto con dos adolescentes.

Los menores serían hijos de Marisela, a quienes procreó durante su primer matrimonio, de acuerdo con el diario Reforma.

A días de lo sucedido, y mientras las autoridades continúan sus averiguaciones, trascendió que el antiguo marido de Sandoval también fue víctima de un homicidio.

Esto ocurrió al primer marido de la esposa de Kevin Hernández

De acuerdo con Infobae, el primer esposo de Marisela Sandoval fue el empresario Ezequiel Ramírez, con quien procreó a sus dos hijos, que perecieron a raíz del atentado ya mencionado.

El medio detalla que él era propietario del Centro Hípico Maturana, localizado en el municipio de Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua.

El 19 de octubre de 2015, La Crónica de Chihuahua dio a conocer que Ramírez, quien se dedicaba “a organizar carreras de caballos”, había sido “levantado por un comando armado” un día antes.

A las 08:30 horas del día 20, explicaron, él fue “encontrado sin vida en la carretera Jimenez-Parral, en las inmediaciones de Maturana”.

“El cadáver contaba con un orificio de arma de fuego en la cabeza, vestía pantalón y chamarra de color negro, no traía zapatos, peso sí calcetines de tono azul”, agregaron.

En sus averiguaciones, según Infobae, “personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses documentó huellas de tortura” en el cuerpo de Ramírez, de 43 años.

Entre tanto, Debate informó que la Fiscalía de Zona Sur y los familiares de Ezequiel lo identificaron. La dependencia realizó las pruebas correspondientes antes de entregar los restos.

El portal detalla que, luego de que le fuera arrebatada la vida a su cónyuge, Marisela asumió la administración del negocio, que mantuvo a lo largo de su unión con Kevin Hernández.

Sandoval y el integrante de H Norteña se casaron en junio de 2018. En su cuenta de Facebook, ella compartió fotografías del enlace.

Vinculan asesinato de Kevin Hernández y su familia a Cártel de Sinaloa

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, de Grupo Fórmula, Juan Carlos Portillo, fiscal del Distrito Sur, reportó que han vinculado al Cártel de Sinaloa con el crimen de Kevin Hernández, su esposa e hijos.

“Sí, tenemos más o menos a qué se dedican las personas (que asesinaron al cantante) y al cártel que podrían pertenecer”, mencionó.

“Derivado de las investigaciones podemos asegurar que al menos fueron dos personas las que estuvieron involucradas en estos hechos”, continuó.

Seguimos todo el entorno, recopilando evidencias, videograbaciones, declaraciones para tener un resultado favorable de este hecho lamentable”, sumó.

Anteriormente, Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, externó que las primeras indagaciones relacionaban el atentado con el crimen organizado.

“(Marisela Barrón Sandoval) es propietaria o encargada de este carril de carreras de caballos que se ha visto inmiscuido varías veces en distintos actos relacionados a actos delictivos y delincuencia organizada”, apuntó.