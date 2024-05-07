Famosos

Tras asesinato del vocalista de H Norteña: reportan balacera en casa de su suegra, una de las sobrevivientes

De acuerdo con información del Fiscal Juan Carlos Portillo, momentos después del ataque en el que murió el cantante y parte de su familia, un grupo armado habría irrumpido en el hospital al que la suegra del cantante y un menor, de 4 años, habrían sido trasladada heridos tras el atentado.

Kevin Hernández, vocalista de H Norteña, fue asesinado junto a su esposa, Marisela Sandoval, durante el ataque a balazos que recibió el vehículo en el que viajaban en la carretera Parral-Chihuahua la noche del domingo 5 de mayo.

Tres la muerte del matrimonio en el lugar de los hechos se reportó que los menores identificados con las iniciales P.E.R.B y A.M.R.S., de 17 y 14 años respectivamente, perdieron la vida en el hospital al que fueron trasladados heridos tras la embestida.

Los menores serían hijos de Marisela Sandoval, presuntamente fruto de su primer matrimonio, reportó el diario Reforma.

A la clínica localizada cerca de Parral, informó el mismo medio, fue llevada una mujer de 52 años y un menor de 4.

La mujer de 52 años sería identificada como Micaela, madre de Marisela Sandoval y suegra del cantante, a quien un grupo armado habría buscado en el hospital al que fue trasladada momentos después del ataque.

“Tenemos información que llegaron civiles armados al nosocomio, no precisamente de rematar a la persona, porque no hubo un ataque perpetrado en su contra. Sí tenemos la información que llegaron civiles armados a lo mejor por alguna búsqueda de información, alguna otra situación en torno a los hechos", declaró al respeto el fiscal Juan Carlos Portillo, según el diario mexicano.

¿Personas armadas atacan casa de la suegra del vocalista de H Norteña asesinado?

De acuerdo con reportes de medios como El Heraldo de México y El Financiero, presuntamente personas armadas habrían disparado en diversas ocasiones contra la vivienda de Micaela, localizada en la colonia Santa Rosa de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Los mismos sitios informaron que al lugar llegaron autoridades locales luego de recibir una denuncia al 911 de los vecinos del lugar que habría sido acordonado por Agencia Estatal de Investigación; sin embargo, hasta el momento no hay un reporte oficial y tampoco se tiene información sobre el estado de salud de los dos sobrevivientes.

Aunque en un inicio, el fiscal Juan Carlos Portillo aseguró que se reservarían la información correspondiente a la línea de investigación, Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, informó que los primeros reportes relacionan el ataque con el crimen organizado.

“(Marisela Barrón Sandoval) Es propietaria o encargada de este carril de carreras de caballos que se ha visto inmiscuido varías veces en distintos actos relacionados a actos delictivos y delincuencia organizada”, dijo.

