La suegra de Camilo no va a Premio Lo Nuestro, aunque tuviera vestidos de 'Balenciaga, Gucci, Prada'

La culpa es de la pandemia , dice. Y no porque esté enferma. “Ahorita todo está muy complicado: hay que hacerse la prueba del covid antes de entrar al show, ves a los amigos y no los puedes abrazar… A mí me choca ese cuento de darse el puñito o decir ‘dame tu codito’… Sino puedo abrazar ni besuquear, mejor me quedo en mi casa, aplaudiendo a cada uno desde mi camita”.

Tras aclarar que la llegada de ese nieto todavía tiene que esperar a que los Echeverry-Montaner cumplan con ciertos compromisos laborales, revela que ella no será la típica abuelita que se desvive en consentir a sus nietecitos. Al contrario: “Yo voy a ser una abuela muy estricta. No me veo como una abuelita que prepara galleticas y dulces para sus nietos, que es algo fantástico pero yo no sé preparar galleticas ni dulces. Además, tampoco soy tan dulce. Me imagino más como una abuela amorosa, pero nunca consentidora porque los niños malcriados son muy fastidiosos”.