Sobrino de Andrea Legarreta es hospitalizado tras accidente en moto: reportan “lesión grave en el cerebro”

Video ¿A qué se dedica Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta que se debate entre la vida y la muerte?

Valentina Martínez, prima de Andrea Legarreta, compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que su hijo Mateo, de 14 años, sufrió una grave caída en moto el pasado 20 de marzo y se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos.

Sobrino de Andrea Legarreta sufre accidente en moto

Valentina informó del accidente del adolescente la noche del 20 de marzo: “Hace rato, Mateo tuvo una muy fuerte caída en moto. No ha recobrado el conocimiento, estamos en el hospital. Necesitamos de sus oraciones. Necesito un ejército de corazones. ¡Vamos, Mateo, tú puedes, mi niño!”.

Mateo será sometido a una intervención quirúrgica para frenar la hemorragia cerebral que es “demasiado grande”.

La situación es crítica, y trasladaron al joven en helicóptero al Memorial Hermann Children’s en Houston.

La lesión en el cerebro de Mateo es grave y las próximas 24/48 horas son decisivas. Valentina se mantiene firme en su fe y confía en los milagros. “Aquí no nos vamos a dar por vencidos. Tenemos mucho por hacer en esta vida. Creo en los milagros y sé que Dios y la Virgen no nos abandonarán, porque nunca lo han hecho”.

Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, se unió a las plegarias de Valentina Martínez y pidió a sus seguidores que se unan en oración por la pronta recuperación de su sobrino. En un emotivo mensaje.

“Mateo… mi niño hermoso. Hoy la vida te pone una prueba más, de esas que solo los guerreros como tú superan. Les pido un pensamiento positivo y una oración para nuestro amado Mateo a las 8:30 y en todo momento. Él, sus padres y su hermanito necesitamos un ejército de fe", expresó.

Andrea Legarreta pide oraciones para su sobrino Mateo. Imagen Andrea Legarreta/Instagram

Sobrino de Andrea Legarreta recibió en 2017 un trasplante de médula ósea

En el año 2017, Andrea Legarreta solicitó oraciones por Mateo, el hijo de su prima Valentina Martínez. En ese momento, Mateo se preparaba para someterse a una cirugía de trasplante de médula ósea, y su padre, Homero, fue el donante.

