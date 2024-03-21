Sobrino de Andrea Legarreta es hospitalizado tras accidente en moto: reportan “lesión grave en el cerebro”
Valentina Martínez, prima de Andrea Legarreta, informó que Mateo, de 14 años, sufrió accidente en moto y “está en cuidados intensivos”.
Valentina Martínez, prima de Andrea Legarreta, compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que su hijo Mateo, de 14 años, sufrió una grave caída en moto el pasado 20 de marzo y se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos.
Sobrino de Andrea Legarreta sufre accidente en moto
Valentina informó del accidente del adolescente la noche del 20 de marzo: “Hace rato, Mateo tuvo una muy fuerte caída en moto. No ha recobrado el conocimiento, estamos en el hospital. Necesitamos de sus oraciones. Necesito un ejército de corazones. ¡Vamos, Mateo, tú puedes, mi niño!”.
Mateo será sometido a una intervención quirúrgica para frenar la hemorragia cerebral que es “demasiado grande”.
La situación es crítica, y trasladaron al joven en helicóptero al Memorial Hermann Children’s en Houston.
La lesión en el cerebro de Mateo es grave y las próximas 24/48 horas son decisivas. Valentina se mantiene firme en su fe y confía en los milagros. “Aquí no nos vamos a dar por vencidos. Tenemos mucho por hacer en esta vida. Creo en los milagros y sé que Dios y la Virgen no nos abandonarán, porque nunca lo han hecho”.
Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, se unió a las plegarias de Valentina Martínez y pidió a sus seguidores que se unan en oración por la pronta recuperación de su sobrino. En un emotivo mensaje.
“Mateo… mi niño hermoso. Hoy la vida te pone una prueba más, de esas que solo los guerreros como tú superan. Les pido un pensamiento positivo y una oración para nuestro amado Mateo a las 8:30 y en todo momento. Él, sus padres y su hermanito necesitamos un ejército de fe", expresó.
Sobrino de Andrea Legarreta recibió en 2017 un trasplante de médula ósea
En el año 2017, Andrea Legarreta solicitó oraciones por Mateo, el hijo de su prima Valentina Martínez. En ese momento, Mateo se preparaba para someterse a una cirugía de trasplante de médula ósea, y su padre, Homero, fue el donante.
En mayo de 2018, Andrea compartió un emotivo mensaje de agradecimiento. Después de una ardua lucha de más de nueve meses contra la anemia aplásica, Mateo experimentó una sanación notable. La conductora expresó: “Celebro tu vida, mi niño, mi guerrero. Tienes un mundo por descubrir, saborear y muchos sueños por cumplir”.