"Dios escucha, los milagros sí existen": estremece a Andrea Legarreta la sanación de Mateo

Día 222 después del trasplante de médula... Después de casi 9 meses que comenzó la carrera más dura de su corta vida, después de tanto miedo, dolor e incertidumbre, debido a su enfermedad... Después de una lucha día a día, entregando el alma, poniendo su mejor actitud, el mayor esfuerzo físico que su pequeño cuerpo le permitía y teniendo la certeza de que la palabra “rendirse” no cabía en su vocabulario... Acompañado por su mejor ejemplo de Fe y fortaleza ( Vale y Home, sus padres y Jero su hermanito) confiando plenamente que ganaría esta carrera de la mano de su familia, amigos, el equipo médico, la gente que incluso sin conocerlo se sumó a su causa, su Fe y sobre todo de la mano de Dios, hoy les comparto con lágrimas de felicidad, que Mateo, NUESTRO Mateo, llegó a la meta y ganó esta dura prueba!! Lo han dado de alta!! Ya podrá hacer TODO lo que un pequeño de su edad quiere hacer! Jugar y correr!! Podrá regresar a la escuela con sus amigos! Tomar agua de limón y comer galletas con chispas de chocolate!! Ayer comió una quesadilla y la disfrutó como el platillo más delicioso que existe!! Celebro tu vida mi niño! Mi guerrero!! Tienes un mundo por descubrir y saborear! Muchos sueños por cumplir!! Eres un ser maravilloso que se convertirá en un adulto más que maravilloso y con tu existencia este planeta será aún más bello!! Contigo siempre mi niño! Te admiro siempre! Te amo siempre! Gracias a TODOS los que lo tuvieron en sus oraciones aún sin conocerlo! Dios escucha! Los milagros existen!! Y al igual que Mateo, NUNCA DEJEN DE CREER! Dios los bendiga!! #FuerzaMateo 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 #TeAmaTuManina #Sobrino #AmorEterno Gracias por recordarnos valorar todos los pequeños grandes detalles de la vida... TE AMO! ❤️ #LosAmoValeHomeJeroMateo

