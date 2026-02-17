Shia LaBeouf Shia LaBeouf y Mia Goth están separados desde hace un año, reportan En medio del escándalo que enfrenta por su arresto por una presunta pelea, se reporta que Shia LaBeouf y su esposa están separados. Esto se sabe.

El actor Shia LaBeouf y su esposa, Mia Goth, estarían separados desde hace un año, reporta Page Six citando a una "fuente exclusiva", este 17 de febrero. Se desconoce si ellos ya firmaron su divorcio.

La estrella de 'Transformers', de 39 años, se mudó a New Orleans tras la ruptura para estar más cerca de su familia, informa el sitio de noticias de entretenimiento.

Este informe llega solo horas después de que Labeouf fue arrestado en la ciudad de Louisiana por protagonizar una supuesta pelea.

"Fue arrestado tras ser acusado de golpear a dos hombres la madrugada del martes durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans, dijo la policía, reportó AP.