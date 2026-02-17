Shia LaBeouf Shia LaBeouf es arrestado tras presunta pelea durante el Mardi Gras en Nueva Orleans El actor fue arrestado la madrugada de este martes durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans. Esto habría pasado.

Video Muere James Van Der Beek, de ‘Dawson’s Creek’: subastaba cosas para pagar su tratamiento

El actor Shia LaBeouf fue arrestado tras ser acusado de golpear a dos hombres la madrugada del martes durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans, dijo la policía, reporta AP.

¿De qué acusan a Shia LaBeouf?

PUBLICIDAD

LaBeouf fue acusado de dos cargos de agresión simple, dijo la policía de Nueva Orleans en un comunicado.

Los agentes acudieron a un negocio en los alrededores del Barrio Francés alrededor de las 00:45 tras presuntamente "causar disturbios y volverse cada vez más agresivo" en el interior, según informó la policía. No se especificó de qué tipo de negocio se trataba.

Un empleado intentó sacar a LaBeouf y una vez afuera, el actor supuestamente golpeó a un hombre "varias veces con los puños cerrados", dijo la policía.

Los testigos dijeron a la policía que LaBeouf abandonó el área pero luego regresó y continuó actuando agresivamente.

“Varias personas intentaron sujetarlo y liberarlo con la esperanza de que se fuera”, dijo la policía.

El hombre que presuntamente fue golpeado primero por LaBeouf declaró a la policía que el actor lo volvió a golpear. Otro hombre declaró a los agentes que LaBeouf también presuntamente le dio un puñetazo en la nariz.

“Lo mantuvieron inmovilizado hasta que llegaron los agentes”, afirmó la policía.

LaBeouf fue llevado a un hospital para recibir tratamiento por lesiones desconocidas y, tras ser liberado, fue arrestado y puesto bajo custodia por la policía.

Los registros judiciales y penitenciarios no incluían un abogado que pudiera representar a LaBeouf. Los correos electrónicos enviados a sus publicistas no recibieron respuesta inmediata.

LaBeouf ha tenido varios problemas con la ley a lo largo de su carrera, incluyendo un arresto en Nueva York a principios de 2017 por embriaguez pública y alteración del orden público, que fue grabado en un video en vivo. Fue enviado a rehabilitación por orden judicial.

PUBLICIDAD

Ese mismo verano, fue arrestado en Georgia por embriaguez pública y acusado de alteración del orden público y obstrucción de la justicia mientras rodaba 'The Peanut Butter Falcon', por lo que fue sentenciado a libertad condicional . En 2020, fue acusado de agresión y hurto menor en Los Ángeles.

Ese año, la cantante y actriz inglesa FKA Twigs , cuyo nombre legal es Tahliah Barnett, también presentó una demanda alegando que LaBeouf abusó física y emocionalmente de ella durante su relación, que resolvieron en julio .

Barnett dijo que LaBeouf la puso en un estado constante de miedo y humillación, una vez la arrojó contra un auto, intentó estrangularla y a sabiendas le contagió una enfermedad de transmisión sexual.

LaBeouf se disculpó en un comunicado tras la presentación de la demanda. También negó las acusaciones en una presentación de 2021, afirmando que las lesiones o daños sufridos por Barnett no fueron responsabilidad suya.