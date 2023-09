Mientras acusan a Shakira de maltrato laboral, Piqué dice que él emprende para "pasarla bien"

" Le perdí el respeto desde que trabajé con ella", contó en entrevista con el canal de YouTube 'La Saga', el 21 de septiembre. "Hice 12 fechas con ella y no (me pagó)" y agregó "yo hubiera trabajado con ella sin que me hubieran pagado, pero la forma en la que nos trató a las bailarinas (…) Ella no fue para decirnos un gracias, nos volteaba la cara, nos regañó mucho, nos sacó del escenario", narró.