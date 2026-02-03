Sergio Sendel Hijo de Sergio Sendel aparece acaramelado con deportista: ella es la joven que conquista al actor El actor y la deportista se dejaron ver abrazándose y besándose. Aparentemente, él ya tendría intenciones de pisar el altar.



Graco, hijo de Sergio Sendel, sorprendió al aparecer en redes sociales muy acaramelado de quien sería su pareja, la triatleta Daniela Tirado.

De hecho, fue la deportista quien publicó en su cuenta de TikTok un video en el que sale con el actor del melodrama Doménica Montero.

En el clip se puede ver al intérprete de ‘Pedro Sánchez’ abrazando y besando a su presunta novia mientras están sentados en lo que podría ser un sofá.

“Esta personita”, escribió ella para subtitular el ‘post’, que se ha llenado de comentarios de aparentes admiradoras del artista.

“Fan de la relación”, “Suertudota”, “Llévalo a la luna por nosotras”, “Ni te emociones que tienes que compartirlo con todas”, son algunos de los mensajes.

¿Quién es la presunta novia de Graco Sendel?

Daniela Tirado, presumible pareja de Graco Sendel, es una triatleta de 25 años, según contó en entrevista con Fit by You en diciembre pasado.

Ella aseguró que competir desde hace “tres años” en triatlones, donde se combinan la natación, el ciclismo y carrera a pie, le “ha dado mucho de lo que es mi vida ahorita”.

“Me ha sacado toda mi determinación, mi constancia. Es algo que me encanta y lo hago muy apasionadamente”, explicó al respecto.

¿Graco Sendel ya quiere casarse?

Aunque por el momento se desconoce desde cuándo Graco Sendel y Daniela Tirado mantendrían un romance, aparentemente él busca que sea a largo plazo.

El 19 de enero, ella subió a la plataforma digital un material visual que la muestra tanto maquillándose como haciendo ejercicio, y anotó: “Mi futuro esposo tendrá dos personalidades”.