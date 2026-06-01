Sergio Sendel

Sergio Sendel responde tras su hijo decir que intentó truncarlo como actor: "Nunca quise”

El actor admitió que hizo todo para evitar que su hijo mellizo Graco desistiera de seguir sus pasos en la actuación. “Ya no pude hacer nada”, admitió Sergio Sendel.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video A Graco, hijo de Sergio Sendel, le dicen que es un “‘nepo baby’” y responde

Sergio Sendel respondió tras su hijo Graco decir que intentó trucarlo como actor hace más de una década, cuando por méritos propios logró ser aceptado en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y al día siguiente, su papá llamó al director para exigir su salida.

El actor admitió ante la prensa mexicana que si bien hizo todo para evitar que sus hijos, Graco y Valeria, siguieran sus pasos en la actuación, cuando el talento lo traen en la sangre es imposible.

PUBLICIDAD

Más sobre Sergio Sendel

¿Sergio Sendel fue testigo de la mala relación de las ‘Muchachitas’? Esto dijo
0:51

¿Sergio Sendel fue testigo de la mala relación de las ‘Muchachitas’? Esto dijo

Univision Famosos
Hijo de Sergio Sendel ventila que su papá saboteó el inicio de su carrera como actor: esto hizo
2 mins

Hijo de Sergio Sendel ventila que su papá saboteó el inicio de su carrera como actor: esto hizo

Univision Famosos
Guardián de Mi Vida: Sergio Sendel y su hija actúan juntos en la telenovela y no es la primera vez
1 mins

Guardián de Mi Vida: Sergio Sendel y su hija actúan juntos en la telenovela y no es la primera vez

Univision Famosos
Graco, el hijo de Sergio Sendel, sorprende con habilidad deportiva que pocos conocían
0:18

Graco, el hijo de Sergio Sendel, sorprende con habilidad deportiva que pocos conocían

Univision Famosos
A Graco, hijo de Sergio Sendel, le dicen que es un “‘nepo baby’” y responde
0:36

A Graco, hijo de Sergio Sendel, le dicen que es un “‘nepo baby’” y responde

Univision Famosos
Sergio Sendel y su hija Valeria graban su primera escena solos para telenovela: así lo presumieron
2 mins

Sergio Sendel y su hija Valeria graban su primera escena solos para telenovela: así lo presumieron

Univision Famosos
8 famosos que tienen mellizos: algunos siguieron los pasos de sus padres
1:18

8 famosos que tienen mellizos: algunos siguieron los pasos de sus padres

Univision Famosos
¿Novia o familia? Hijo de Sergio Sendel confiesa qué elegiría si lo ponen entre la espada y la pared
1:00

¿Novia o familia? Hijo de Sergio Sendel confiesa qué elegiría si lo ponen entre la espada y la pared

Univision Famosos
¿Sergio Sendel no quería que su hijo fuera actor? Graco tuvo que abandonar la carrera de actuación
0:45

¿Sergio Sendel no quería que su hijo fuera actor? Graco tuvo que abandonar la carrera de actuación

Univision Famosos
Sergio Sendel tiene inusual encuentro con su hijo Graco y enciende las redes: “No es mi mejor foto”
0:33

Sergio Sendel tiene inusual encuentro con su hijo Graco y enciende las redes: “No es mi mejor foto”

Univision Famosos

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

“Yo no quería, yo nunca quise porque como bien sabes, esta carrera es complicada (…) Lo metí a la universidad, lo metí a esto, lo saqué del CEA, no permití que estuviera en el CEA porque él hizo todo por méritos propios para estar en el CEA. Yo hablé con el director y le dije: ‘Mañana me lo sacas’ y me lo sacó, y efectivamente, así fue”, declaró al medio ‘Al Punto Noticias’ el 28 de mayo.

“Él tenía 17 o 18 años, ya pasaron 10 años aproximadamente, y ya no pude hacer nada cuando ellos lo traen… Pero cuando lo traen y no lo traen a lo pend***, te sientes muy orgulloso y es el caso de mis hijos”, reconoció.

Orgulloso de su hijo mellizo

Sergio Sedel también habló del orgullo que siente por sus hijos mellizos, quienes actualmente se encuentran trabajando en las telenovelas. Valeria Sendel, por su parte, comparte créditos con él en Guardián de Mi Vida, mientras que Graco está a punto de debutar como villano El Renacer de Luna.

Sobre éste último, el intérprete de 59 años resaltó que Graco “es un chavo” y “gran profesional”.

“Es un tipo maduro y que, seguramente, sabrá enfrentar todos los pros y los contras que implica esta carrera. Creo que va por muy buen camino. Además, se merece el éxito porque es un tipo entregado, que ha estudiado y que, además, ha desarrollado el talento que él tiene”, dijo.

“No estoy diciendo que lo haya heredado, estoy hablando de su talento porque lo veo, porque lo reconozco, porque lo veo, porque lo asimilo, porque lo analizo y definitivamente es un tipo con características muy buenas, así que le auguro un gran futuro por delante en este medio de la actuación”, sentenció.

Relacionados:
Sergio SendelGraco SendelHijos de famososTelenovelasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
El precio de la fama
Gratis
Tráiler: Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Intercambiadas
LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
Gratis
Bendita suegra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX