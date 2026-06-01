Sergio Sendel Sergio Sendel responde tras su hijo decir que intentó truncarlo como actor: "Nunca quise” El actor admitió que hizo todo para evitar que su hijo mellizo Graco desistiera de seguir sus pasos en la actuación. “Ya no pude hacer nada”, admitió Sergio Sendel.



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Video A Graco, hijo de Sergio Sendel, le dicen que es un “‘nepo baby’” y responde

Sergio Sendel respondió tras su hijo Graco decir que intentó trucarlo como actor hace más de una década, cuando por méritos propios logró ser aceptado en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y al día siguiente, su papá llamó al director para exigir su salida.

El actor admitió ante la prensa mexicana que si bien hizo todo para evitar que sus hijos, Graco y Valeria, siguieran sus pasos en la actuación, cuando el talento lo traen en la sangre es imposible.

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“Yo no quería, yo nunca quise porque como bien sabes, esta carrera es complicada (…) Lo metí a la universidad, lo metí a esto, lo saqué del CEA, no permití que estuviera en el CEA porque él hizo todo por méritos propios para estar en el CEA. Yo hablé con el director y le dije: ‘Mañana me lo sacas’ y me lo sacó, y efectivamente, así fue”, declaró al medio ‘Al Punto Noticias’ el 28 de mayo.

“Él tenía 17 o 18 años, ya pasaron 10 años aproximadamente, y ya no pude hacer nada cuando ellos lo traen… Pero cuando lo traen y no lo traen a lo pend***, te sientes muy orgulloso y es el caso de mis hijos”, reconoció.

Orgulloso de su hijo mellizo

Sergio Sedel también habló del orgullo que siente por sus hijos mellizos, quienes actualmente se encuentran trabajando en las telenovelas. Valeria Sendel, por su parte, comparte créditos con él en Guardián de Mi Vida, mientras que Graco está a punto de debutar como villano El Renacer de Luna.

Sobre éste último, el intérprete de 59 años resaltó que Graco “es un chavo” y “gran profesional”.

“Es un tipo maduro y que, seguramente, sabrá enfrentar todos los pros y los contras que implica esta carrera. Creo que va por muy buen camino. Además, se merece el éxito porque es un tipo entregado, que ha estudiado y que, además, ha desarrollado el talento que él tiene”, dijo.