Sergio Sendel Hijo de Sergio Sendel ventila que su papá saboteó el inicio de su carrera como actor: esto hizo El actor, de 27 años, se sinceró sobre el boicot que sufrió por parte de su papá hace 10 años. Sergio Sendel no estaba de acuerdo en Graco siguiera sus pasos como actor.



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Video A Graco, hijo de Sergio Sendel, le dicen que es un “‘nepo baby’” y responde

De acuerdo con el actor de Doménica Montero, su padre no estaba de acuerdo en que siguiera sus pasos en la actuación, por lo que, a escondidas y con el apoyo de su mamá, audicionó en el Centro de Educación Artística de Televisa para comenzar sus estudios.

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“Hice audición a escondidas de mi papá”, confesó a la revista TVNotas en su edición impresa del 26 de mayo.

Aunque Graco Sendel y su madre mantuvieron en secreto dicha audición, Sergio Sendel “se enteró por una foto” que su hijo había sido aceptado en la institución. Ante esta situación, el villano tuvo una inesperada reacción.

“Habló al CEA para que me sacaran”, compartió.

En ese momento, Graco tenía 17 años y, aunque sintió que ya no cumpliría su sueño de convertirse en actor, años más tarde tuvo una nueva oportunidad.

“Yo decía: ‘Ya se me fue el tiempo, ya no voy a ser actor, a ver qué hago’. Hice comerciales, hice cosas de niño, pero formalmente regresé hace 2 años y han sido de verdad espectaculares”, dijo.

Sergio Sendel no quería que su hijo fuera actor

10 años después de aquel inesperado boicot de su padre, Graco decidió hablar con el villano de las telenovelas, a quien confesó que su intención de seguir sus pasos no había cambiado.

“Hablé con mi papá. No quería que fuera actor. Obviamente, hoy por hoy ya quiere. Por amor quería cuidar a sus hijos. Es una carrera muy difícil”, aseguró.

“Ahorita digo que no (empecé tarde la carrera), pero hace 1 año hubiera dicho que sí. Siempre quise ser actor. Quise ser niño actor, no me dejaron”, sentenció.

Ahora, Sergio Sendel presume con orgullo el trabajo de su hijo en las telenovelas. Incluso, el pasado 4 de febrero, compartió una fotografía junto a él en los pasillos de Televisa.

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"Primer foto con mi hijo Graco en Televisa", indicó.

Sergio Sendel y su hijo Graco. Imagen Sergio Sendel / Instagram

Su debut en las telenovelas como villano

Graco Sendel debutó en las telenovelas en 2022, en Mi Camino es Amarte, aunque previamente ya se había abierto camino al participar en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema.