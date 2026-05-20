Guardián de mi Vida Guardián de Mi Vida: Sergio Sendel y su hija actúan juntos en la telenovela y no es la primera vez Valeria Sendel sigue los pasos de su papá en la actuación. Guardián de mi Vida es la segunda telenovela en la que Sergio Sedel y su hija trabajan juntos.



Ve a Sergio Sendel y Valeria en Guardián de mi vida por Univision de lunes a viernes a las 9P/8C.

Video Sergio Sendel reaparece junto a sus hijos y sorprenden con su parecido, ¡son igualitos a él!

Sergio Sendel y su hija, Valeria Sendel, actúan juntos en la telenovela Guardián de Mi Vida, que este lunes 18 de mayo se estrenó en Univision.

Aunque en la ficción no son padre e hija, sus personajes sí coinciden en varias escenas, tal como ellos mismo lo presumieron en Instagram dos meses atrás.

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“La primera escena juntos de muchas que vendrán, bendiciones siempre Val”, escribió el actor en marzo pasado.

@famososunivision ¡Ahora con Valeria! 🤩 Sergio Sendel subió una fotografía junto a su hija, con quien compartirá pantalla en 'Guardián de mi Vida', y aunque no es su primera vez actuando juntos, ¡si es su primera vez interactuando solos! 😲🥰 ValeriaSendel SergioSendel GuardiánDeMiVida ActuaciónFamiliar PadreEHija MomentosÚnicos CineMexicano InteracciónFamiliar TalentoFamiliar EstrenoTelevisivoViral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas fypシ゚viral noticias últimahora editorial ♬ sonido original - Famosos - Famosos

¿Quién es quién en Guardián de Mi Vida?

En la telenovela, producida por Juan Osorio, Sergio Sendel interpreta al malvado ‘Gonzalo Balmori-Ricci’, quien a su vez está casado con ‘Sofía Peralta-Avitia Villaseñor’, Silvia Navarro.

En la ficción, ambos son padres de ‘Barbara Balmori-Ricci Peralta-Avitia’ (Paulina Goto), quien en la historia cuenta con el apoyo de ‘Monique’, su mejor amiga. Precisamente, este es el personaje de Valeria Sendel en la telenovela que puedes ver ViX.

Paulina Goto y Valeria Sendel. Imagen TelevisaUnivision

Sergio Sendel y su hija ya habían trabajado juntos

Guardián de mi Vida no es la primera telenovela en la que Sergio Sendel y su hija actúan juntos. En 2022, padre e hija compartieron créditos en Mi Fortuna es Amarte. En aquella ocasión, él daba vida a ‘Adrián Cantú’, mientras que Valeria Sendel a ‘Kimberly’.

“Me siento muy contento de tener la oportunidad, por primera vez, de trabajar al lado de mi hija en este proyecto de Nicandro Díaz (…) Lo está haciendo cada día mejor y en esta carrera, si logras hacerlo cada vez mejor, es porque tienes un futuro”, declaró al programa Hoy en febrero de 2022.