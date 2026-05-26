Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina hace confesión sobre hijo de Mayrín Villanueva
Eduardo Zucchi se sinceró sobre su relación con Sebastián Poza, con quien comparte una media hermana producto del matrimonio de su papá Eduardo Santamarina con Mayrín Villanueva.
El actor reveló a TvNotas que desde hace tiempo atrás mantiene una cercana relación con Sebastián, con quien está a punto de debutar como actor en la telenovela ‘El Renacer de Luna’.
“Es mi hermano. Cuando él tenía 5, yo tenía 7. Fue cuando nuestros papás comenzaron a andar”, contó a la publicación en su edición impresa del 26 de mayo.
Sin tapujos, el hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina ventiló cómo es trabajar con su hermanastro, a quien describió como un “excelente actor”.
“Lo amo con locura, es muy propositivo, generoso, excelente actor, tiene una voz preciosa. Compartir esta etapa con él añade a nuestra relación. Es como un juego que uno nunca se cansa de jugar y me tiene muy contento”, insistió.
Por último, Eduardo Zucchi reveló que ya grabó sus primeras escenas de telenovela con Sebastián Poza y, sin dar muchos detalles, admitió que, tanto en la realidad como en la ficción, tienen una muy buena relación.
“Ya hice varias escenas con él, en la historia es uno de mis mejores amigos”, sentenció.
Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina debuta como actor
Motivado por la carrera de sus famosos padres, Eduardo Santamarina Cantoral inició su carrera como actor, eligiendo como nombre artístico Eduardo Zucchi.
De acuerdo con las palabras del también hijo de Eduardo Santamarina, adoptó el apellido de su abuela, doña Itatí Zucchi, con la intención de abrirse camino por mérito propio y no por recomendación de sus famosos padres.
“No puedo decir nada ahorita, pero pues ya sabes, estoy tocando puertas (…) ahorita estoy dentro de un proyecto porque me lo conseguí por mérito propio. Hice casting como todos, call back (…) estoy muy contento, muy feliz de que al fin se me están empezando a alinear las cosas… la gente piensa que no, pero este, yo creo que ha sido mi audición número 150”, sentenció.
'El Renacer de Luna' será su primer protagónico juvenil y compartirá créditos, por primera vez, con su hermanastro Sebastián Poza.