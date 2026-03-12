Sergio Sendel

Sergio Sendel y su hija Valeria graban su primera escena solos para telenovela: así lo presumieron

El famoso actor y Valeria Sendel por primera vez compartieron cuadro solos, esto para la telenovela Guardián de Mi Vida. Esta es la segunda vez que compartirán créditos en un melodrama.

Video Sergio Sendel reaparece junto a sus hijos y sorprenden con su parecido, ¡son igualitos a él!

Sergio Sendel y su hija Valeria presumieron que grabaron su primera escena juntos y solos para una telenovela, Guardián De Mi Vida.

La tarde de este 12 de marzo, el actor compartió en Instagram una fotografía que se tomó junto a su retoño en lo que parece ser el área de maquillaje en los foros de TelevisaUnivision.

“La primera escena juntos de muchas que vendrán. Bendiciones siempre, Val”, escribió él para acompañar la postal.

La joven actriz de 27 años reaccionó a la postal conmemorativa en la sección de comentarios de la publicación en la red social, donde anotó: “Te amo. La primera”.

“Nuestra manita se parece”, añadió, ante lo que el intérprete de memorables villanos le respondió: “La manita, los ojos, la cara y todo”.

Ella igualmente ‘reposteó’ la instantánea en sus Historias de la plataforma y le colocó varios emojis de manita con el dedo pulgar hacia arriba.

Sergio Sendel y su hija grabaron su primera escena solos para una telenovela.
Sergio Sendel y su hija grabaron su primera escena solos para una telenovela.
Imagen Sergio Sendel/Valeria Sendel/Instagram

Hija de Sergio Sendel nerviosa por trabajar con su papá

Hace unos días, Valeria Sendel habló acerca de estar trabajando en un mismo proyecto con su famoso padre, Sergio Sendel.

“Estoy grabando novela con mi papá. Todos muy contentos”, dijo en entrevista para el canal de YouTube ‘Flash Magazine México’, publicada el 10 de marzo.

“Esta semana tenemos nuestra primera escena juntos, él y yo solos, sin compartir con nadie más, y es la primera vez que nos pasa eso”, relató.

Al ser cuestionada al respecto de qué siente por compartir cuadro con su progenitor, ella contestó: “Mucha emoción, pero también nervios”.

“Creo que al final trabajar con un familiar siempre es un reto porque pues te conocen, te conocen mejor que nadie, entonces siempre es de que te pones un poquito más nerviosa”, explicó.

Valeria señaló que el reto al actuar con Sergio es que en su interacción ficticia no se “vea esta cercanía de padre e hija”.

Este no es el primer melodrama en el que Sergio y Valeria comparten créditos. En 2022, formaron parte del elenco de Mi Fortuna Es Amarte.

