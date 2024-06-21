Primer actor de telenovelas suplica que le den trabajo: pide "un poco de vida" y "alegría"
El actor Sergio Klainer, de 88 años, envió un desesperado mensaje a los productores de televisión para que le den la oportunidad de trabajar.
Sergio Klainer reapareció en redes sociales para hacer un importante llamado a los productores de televisión. El actor de telenovelas argentino suplicó que le den la oportunidad de trabajar a sus 88 años.
"Estimados y distinguidos productores, soy Sergio Klainer, primer actor desaprovechado, y me comunico con ustedes para exhortarlos a que me den un poco de alegría y de vida", inició su mensaje publicado en su cuenta de TikTok.
Klainer hizo una desesperada petición: "Necesito trabajar, para mí actuar es vivir, aprovéchenme, cuento con ustedes, les envío un fuerte abrazo y espero una pronta y positiva respuesta".
El primer actor lleva ya dos años sin aparecer en televisión y la última telenovela que realizó fue 'Cabo' (2022), protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa.
¿Quién es Sergio Klainer y en qué telenovelas ha actuado?
Sergio Klainer, también conocido como Sergio Kleiner, es un actor argentino afincado en México. Nació el 23 de marzo de 1936 en Buenos Aires, Argentina.
A lo largo de su carrera, ha participado en cine, teatro y televisión. En particular, en televisión, ha tenido una larga trayectoria, inicialmente en Televisa y luego en TV Azteca.
Algunas de las telenovelas en las que ha actuado incluyen ‘Muchachitas’, ‘De frente al sol’, ‘Alondra’ y la más reciente ‘Cabo’.