Reportan que Sebastián Ligarde no está bien de salud: tendría un tumor en el colón

"Después de varios mensajes que no contestaba, le dije: 'Bueno, pues si no me quieres contestar, no me contestes'. Y me dijo: 'No, no, no me regañes, lo que pasa es que estoy luchando contra algo muy fuerte', y parece ser que es contra un tumor que tiene en el colon", contó Inés Moreno y agregó que no quiso preguntar los detalles, por lo que se desconoce si es maligno.