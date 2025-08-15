Sara Corrales se casa por el civil: usó dos vestidos de novia en su boda con Damián Pasquini

Video ¿Sara Corrales y Cecilia Galliano culpables de la ruptura de Irina y Gabriel? Lo que se dijo de ellas

Sara Corrales y Damián Pasquini son oficialmente marido y mujer pues celebraron su enlace civil este jueves 14 de agosto.

La actriz, de 39 años, presumió en su cuenta de Instagram videos del momento en el que se dio el ‘Sí, acepto’ con el empresario, de 44.

Al momento de decir sus votos, ella le expresó: “Eres mi ‘partner’ de vida, eres mi proyecto, eres mi presente, eres mi futuro, eres todo, mi amor”.

El casamiento se realizó en Medellín, Colombia, ciudad natal de la también modelo. En entrevista con People en Español, él aseguró que están “supercontentos con esa decisión”.

Para la ocasión, la estrella de telenovelas lució un vestido de novia diseñado por Benito Santos; mientras que el publicista usó un traje café claro, de Lugó Lugó.

Sara Corrales y Damián Pasquini celebraron su boda civil. Imagen Sara Corrales/Instagram

En la fiesta posterior, ambos se cambiaron de atuendo: Sara por una pieza de encaje con pedrería, de Dylan Parienty Paris; y Damián, por un conjunto azul cielo.

La “sorpresa de la noche” fue un mariachi, el cual amenizó la celebración y puso a cantar a los invitados, reunidos en el restaurante Chez Migu.

“Yo no puedo creer que esté viviendo este momento”, confesó la intérprete, que en el pasado fue relacionada con Gabriel Soto.

Sara Corrales y su ya esposo, Damián Pasquini, disfrutaron de la fiesta posterior a su enlace civil. Imagen Sara Corrales/Instagram

La boda espiritual de Sara Corrales y Damián Pasquini

En medio de su felicidad, Sara Corrales y Damián Pasquini compartieron algunos de los detalles de su segunda boda, que será este sábado 16 de agosto.

“Va a ser una ceremonia espiritual. Los dos conectábamos mucho más con esta corriente”, explicó la famosa a la mencionada revista.

Ella puntualizó que unirse de esa forma se les hizo “más coherente”, tanto por su manera “de pensar” como de “ver la vida”.

“Conseguimos a una persona increíble que va a hacer unos rituales especiales llenos de amor que los dos elegimos”, especificó.

Para el evento, la exparticipante de ¡Mira Quién Baila! alternará “tres vestidos: el mero, mero de novia”, después “uno diferente” y otro “corto”.

“[Habrá] 150 invitados de diferentes países porque obviamente va a ir gente de Argentina, de México, de Colombia obviamente, de Estados Unidos, de España, de Australia…”, adelantó.

¿Sara Corrales y Damián Pasquini tienen planes para después de la boda?

Además de una segunda luna de miel, Sara Corrales y Damián Pasquini ya saben cuáles son sus planes para su futuro inmediato como esposos.