Irina Baeva reacciona a lo que dijo Sara Corrales sobre regalos de le dio “su marido”, Gabriel Soto

“De verdad, yo creo que ya hay que darle vuelta a la página. Lo que me quieran preguntar de mi trabajo, o lo que me quieran preguntar de las cosas que tengan que ver conmigo, yo feliz de la vida, ustedes saben, siempre les respondo con muchísimo gusto, pero la verdad que de terceras personas no tengo nada opinar, nada qué decir, y nada sobre todo de los comentarios porque así es como se arma el teléfono descompuesto y no tengo nada qué opinar”, declaró la intérprete de 30 años en la emisión de este 28 de junio.