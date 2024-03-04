Sandra Echeverría

Sandra Echeverría dice que Leo de Lozanne “ha sido el amor de su vida” a medio año de su truene

La actriz reveló cómo es su relación con el músico, luego de que en septiembre de 2023 dieran a conocer que se habían separado definitivamente.

Univision picture
Por:Univision
Video Sandra Echeverría tiene dos hijastros adolescentes: su galanura conquista las redes

Sandra Echeverría reveló finalmente cómo es ahora su relación con Leonardo de Lozanne, de quien se separó definitivamente en septiembre de 2023 luego de darse una segunda oportunidad para salvar su matrimonio.

La actriz compartió que aunque su ruptura con el músico fue un proceso “difícil”, la separación se ha dado desde el punto del amor con la intención de buscar lo mejor para su hijo Andrés.

Incluso, aseguró que a 6 meses de su truene con Leonardo de Lozanne, éste “ha sido el amor de su vida”.

“Ha sido difícil pero creo que estamos en un buen lugar ahorita. Somos grandes amigos, nos amamos los dos. Yo lo amo, yo lo adoro con todo mi corazón, es el papá de mi hijo y ha sido el amor de mi vida”, reveló al reportero Alan Saldaña a finales de febrero.

La actriz también compartió que aunque cada uno ha vivido su proceso de separación de diferente manera, ella lo ha hecho al lado de su hijo, quien ahora es su prioridad.

“Cada quien está viviendo su momento, su proceso y yo (estoy) dedicada a mi hijo 100%, lo estoy disfrutando más que nunca”, subrayó.

Por último, Sandra Echeverría señaló que si bien su matrimonio con Leonardo de Lozanne no funcionó, siempre existirá amor entre los dos.

“Siempre va a haber amor hacia el papá de mi hijo. Él fue el hombre de mi vida y sí quiero que la relación siga siempre sea así porque finalmente queremos una relación sana para nuestro hijo y porque realmente existe mucho amor entre los dos”, sentenció.

Su separación después de una segunda oportunidad

A finales de 2022, Sandra Echeverría dio a conocer su separación con Leonardo de Lozanne y aunque meses más tarde ambos aseguraron que se habían dado una segunda oportunidad, en septiembre de 2023 ella confirmó su separación definitiva del músico.

“Hubo una separación de 7 meses, luego regresamos, y en esta segunda oportunidad yo di todo de mí (…) Yo sugerí ir a terapia y a partir de ahí comenzamos a trabajar, pero me di cuenta que yo, aún cambiando todo eso, no iba a funcionar”, contó al comunicador Chano Jurado.

