Culpan a Karla Souza por truene entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne y así reacciona

"Tanto ellos como yo sabemos cómo son los medios y la verdad es que me enteré mucho después de lo que pasó, cuando fui a las Diosas de plata, me parece, que me empezaron a contar todo el revoltijo que se hizo, pero, de nuevo, yo lo mencioné por otro tema y yo no quería que me arrastraran a ese tema, más bien era para hablar del machismo en México", aclaró.