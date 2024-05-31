Sandra Echeverría sobre su reconciliación con Leo de Lozanne: “Lo mejor que nos pudo haber pasado”
El músico dio a conocer su reconciliación con la actriz luego de varios meses separados y de una ruptura definitiva. Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría llevan juntos 12 años.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Sandra Echeverría se sinceró sobre su reconciliación con Leonardo de Lozanne. Los famosos habían dado a conocer su separación definitiva a mediados de 2023.
La actriz aseguró estar muy contenta por esta nueva oportunidad en el amor con el músico, quien se casó en una íntima ceremonia en 2014.
“La verdad que sí, muy contenta, muy agradecida de que la vida nos dio otra oportunidad para el amor, y yo creo que cuando hay amor se tiene que luchar por eso, y se tiene que luchar porque realmente el amor que nos tenemos es hermoso, porque tenemos una familia hermosa, por nuestro hijo y por todo lo que hay”, señaló en el programa Hoy el 31 de mayo.
La intérprete de 39 años aseveró que, tras esta reconciliación, está disfrutando de la mejor etapa de su vida.
“Estamos disfrutándolo más que nunca y contenta con todo lo que está sucediendo. Bendito Dios tengo trabajo, tengo familia, tengo el amor, tengo el corazón lleno”, expresó.
Por último, Sandra Echeverría subrayó que su decisión de retomar su matrimonio con Leonardo de Lozanne, con quien comparte un hijo, “ha sido lo mejor” que le pudo haber pasado.
“Llevo amando a Leo hace 12 años , desde que conozco a Leo yo me enamoré de él perdidamente y es el amor de mi vida, hoy en día lo amo más de lo que lo amaba hace 12 años, y creo que esta oportunidad que nos ha dado la vida ha sido lo mejor que nos pudo haber pasado”, concluyó.