Leonardo de Lozanne revela que regresó con Sandra Echeverría tras ruptura y fallida reconciliación

Video "No tenemos odio": Sandra Echeverría rompe el silencio sobre su ruptura con Leonardo de Lozanne

Leonardo de Lozanne compartió que, después de anunciar su separación e intentar una reconciliación que entonces no resultó, ha retomado su relación de más de 10 años con Sandra Echeverría.

Durante un adelanto de la entrevista que Jorge ‘El Burro’ Van Rankin presentará en su podcast ‘NEstado Burresco’ el 14 de mayo, el cantante reveló una segunda reconciliación tras siete meses de separación de la actriz.

"Hoy puedo decirlo porque es grabado, ya volvieron", afirmó el exconductor del programa Hoy, a quien De Lozanne respondió con un “sí”.

A pesar de que hasta ahora Sandra Echeverría no ha emitido una declaración oficial sobre esta tercera oportunidad en su relación con el cantante, sí ha compartido mensajes dedicados a él en redes sociales.

Durante el Día de la Madre, Echeverría publicó una serie de fotografías de su hijo Andrés junto con un texto en el que expresó su agradecimiento hacia su pareja.

“LO MEJOR QUE HICE EN MI VIDA y fue gracias a @leozanne”, escribió junto a un par de corazones rojos.

¿Qué pasó entre Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría?

En noviembre de 2022, durante un podcast, Sandra Echeverría compartió que, después de más de una década de relación y un hijo en común, había decidido separarse de Leonardo de Lozanne.

Aunque en ese momento ninguna de las partes proporcionó detalles sobre las razones de su separación, meses después, la misma actriz confesó que ciertos rasgos de personalidad habrían influido en su ruptura con el padre de su hijo.

“Por ejemplo, yo me casé con Leo, pero él no se quería casar, él ya había tenido dos hijos, él ya se había casado, él era divorciado, lo que menos quería era volverse a casar, y fue de: ‘Pues yo sí me quiero casar’. Entonces ya fue una cosa que él no quería hacer, sí fue como una cosa incómoda, tanto para él como para mí, porque yo sabía que lo estaba haciendo por mí de una forma a lo mejor no adecuada y deseada. Y sé que lo hizo por amor, pero al mismo tiempo no fue lo ideal”, confesó en el podcast El Rincón De Los Errores en julio de 2023.

Después de anunciar que le habían dado una segunda oportunidad a su relación, la pareja confirmó una reconciliación fallida en septiembre de 2023.

En febrero pasado, Sandra Echeverría declaró a los medios que Leonardo de Lozanne era el amor de su vida, pero que actualmente mantenían una relación de amistad tras su separación.