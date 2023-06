Leonardo de Lozanne confiesa reconciliación "como de telenovela" con Sandra Echeverría

"Pasan los años, los dos trabajamos, tener hijos es bien complicado, te quita mucho tiempo y te descoloca, es muy bonito, pero también requiere de mucha organización de mucho esfuerzo, no te das cuenta y de pronto ya estas metido en una vorágine de actividades y eso de pronto hace que descuides. Es de dos, con que uno no quiera pues ya no hay manera, es justamente lo que estamos haciendo como los dos queremos, estamos intentándolo de la mejor voluntad, el amor nunca ha dejado de estar, cuando ya no hay amor ya no hay nada qué hacer".