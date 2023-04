Ex de Sandra Echeverría responde de una vez por todas si le fue infiel a la actriz

Durante un reciente encuentro con la prensa, el cantante desmintió ser él el cantante al que se refiere Karla Souza."Nunca me la he encontrado, pero además, ella muy educadamente, no quiere revelar quién fue, pero pregúntenle '¿fue Leo o no?', les va a decir 'no, no fu' y ya", respondió.Leonardo de Lozanne aseguró no haber tenido contacto desde hace mucho tiempo con la protagonista de 'Todos queremos a alguien', que puedes ver en ViX. "Yo siempre he sido muy fiel, además; si me la hubiera encontrado, no le hubiera contado mi vida. Si somos amigos, pero la he visto una o dos veces en mi vida. La vi cuando fue a Miembros hace diez años, y nunca me la he encontrado en un avión", dijo.El cantante prefirió mantenerse al margen cuando fue cuestionado por la molestia que causó en su ex, Sandra Echecerría, el tema de la supuesta infidelidad."¿Ah sí (se molestó)? No a mí me da risa, son burradas, cuando y tienes culpa, pues sí enójate o preocupate pero no, nada. Yo hablo de mi, no me hagan hablar de otras personas", finalizó.