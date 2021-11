Keanu Reeves le dio flores y un regalo a Sandra Bullock: la actriz contó la anécdota emocionada

Se sabe que Keanu Reeves y Sandra Bullock fueron amigos en los 90, luego de trabajar juntos en una película, pero pocos saben el gesto que tuvo Keanu hacia su coprotagonista.

El regalo de Keanu Reeves a Sandra Bullock

Keanu Reeves y Sandra Bullock trabajaron juntos en 1994 en ‘Speed’, una película de acción en la que la actriz interpretó al interés amoroso del protagonista.

A partir de entonces, Keanu y Sandra entablaron una relación de amistad que se mantuvo durante los años siguientes y siguieron viéndose después de trabajar juntos. En 2006, los actores volvieron a compartir pantalla en ‘La Casa del Lago’.



En una entrevista reciente con Esquire, Sandra Bullock contó el regalo sorpresa que Keanu Reeves le dio después de tener una conversación casual aproximadamente un año después de la filmación de ‘Speed’. De acuerdo con la anécdota de Bullock, los actores tuvieron una plática sobre champaña con trufas, una combinación que ella confesó nunca haber probado.

Algunos días después de la charla, Sandra Bullock estaba en su casa con una amiga pintándose las uñas cuando escuchó una motocicleta y era Keanu Reeves, quien tocó el timbre y apareció en la puerta con flores, trufas y champaña.

“Creí que te gustaría probar la champaña con trufas para saber a qué saben”, le dijo Keanu Reeves a Sandra Bullock.



Según la historia, Keanu se sentó en el sillón a tomar champaña con ellas y dejó que Sandra Bullock le pintara las uñas de negro; sin embargo, el actor no se quedó mucho tiempo porque tenía una cita.

“Eso es lo que quiero decir que te vuelve loco [de Keanu Reeves]. Cuando lo conocí por primera vez, pasaba todo el tiempo que podía intentando llenar un silencio, solo para sentirnos cómodos. Y cuanto más hablaba, más tranquilo se ponía él. Y pensaba: ‘¡No entiendo lo que está pasando! Me mira con ojos confusos. Está callado. ¿Dije algo para ofenderlo?’ Y luego, uno o dos días después, llegaba con una nota: 'Pensé en lo que dijiste'. Y tendría su respuesta. ¿A cuántas personas conoces así?"

Los rumores sobre una relación amorosa entre Keanu Reeves y Sandra Bullock

Después de trabajar juntos y frecuentarse como amigos, surgieron rumores de una relación amorosa entre Keanu Reeves y Sandra Bullock, los cuales la actriz se encargó de aclarar y piensa que un noviazgo habría arruinado su amistad.

"¿Pero quién sabe? Keanu es un tipo que, creo, es amigo de todas las mujeres con las que ha salido. No creo que haya nadie que tenga algo horrible que decir sobre él. Entonces, tal vez podríamos haber sobrevivido. No sé. Pero no tuvimos que sobrevivir a nada", explicó Sandra Bullock.

Actualmente, el actor tiene una relación con la artista Alexa Grant, mientras que Sandra Bullock está con el fotógrafo Bryan Randall.

La amabilidad de Keanu Reeves

Keanu Reeves se ha vuelto una de las estrellas de Hollywood distinguidas por su generosidad y humildad con sus equipos de trabajo, así como con sus seguidores.

En octubre de 2021, se dio a conocer que el protagonista de ‘John Wick’ le regaló relojes Rolex a los dobles de acción de la cuarta película de la franquicia y se difundieron videos en los que Reeves ayuda al equipo de producción a cargar equipo en el set.

El actor tuvo un gesto parecido con los dobles de 'Matrix 4', a quienes les regaló motocicletas, y donó parte de su ganancia de la película al equipo de diseño y efectos especiales.