6 películas de Netflix para ver si te gustó ‘The Unforgivable’: hay otra con Sandra Bullock

A pocos días de haber llegado a Netflix, 'The Unforgivable' se posicionó en el top 10 de la plataforma. La película sigue la historia de una mujer, interpretada por Sandra Bullock , que estuvo 20 años en prisión y busca reincorporarse a la sociedad, así como a buscar a su hermana.

El estreno ha cautivado a la audiencia por la historia, el misterio y la interpretación de Sandra Bullock; es por eso que aquí hay una lista de películas de Netflix que te podrían gustar después de ver 'The Unforgivable'.