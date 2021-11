Keanu Reeves podría volver a ser Constantine: reveló sus planes en entrevista

Keanu Reeves tiene una especie de segundo aire en Hollywood, con papeles protagónicos en cintas como en la saga de 'John Wick' que en 2022 estrena su cuarta parte, ‘Toy-Story 4' y su regreso como Neo en la próxima 'Matrix Resurrections'.

Así como en la cuarta película de ‘Matrix’, donde Keanu regresa al rol que lo catapultó al estrellato luego de más de 16 años, también dice estar abierto a revivir otro de sus personajes del pasado.

Keanu Reeves como John Constantine

Cuando las adaptaciones al cine de los cómics no eran los éxitos de taquilla actuales, en 2005 Reeves y el director Francis Lawrence adaptaron los cómics de 'Hellblazer' de DC y Vertigo.

La película 'Constantine' fue recibida de forma dividida por los críticos, público en general y fans del cómic. En la taquilla recaudó cerca de 230 millones de dólares, tuvo un presupuesto estimado de 100 millones, sin contar los gastos de promoción y distribución, por lo que los planes de una secuela se congelaron.

El posible regreso de Keanu como Constantine

Años después, los planes sobre una posible secuela han salido a la luz y en una reciente entrevista con Esquire, Reeves contestó sobre la posibilidad de reinterpretar al exorcista John Constantine, además de remarcar cómo en su carrera ha hecho el papel de muchos personajes llamados John.

"Me encanta interpretar a Constantine. John Constantine. He hecho muchos Johns. ¿Cuántos Johns he interpretado? Ni siquiera yo lo sé. Creo que son más de diez. Pero como sea, me encantaría tener la oportunidad de interpretarlo, ser Constantine de nuevo".



Con el paso de los años la cinta ha sido más apreciada, dejando atrás las criticas iniciales, pues se cambió el personaje de un hombre inglés rubio a un americano de cabello negro. Y con la aceptación también han crecido los rumores sobre una nueva entrega.

Los rumores de una secuela sobre el personaje de DC habían resurgido el año pasado cuando el actor Peter Stormare, quien interpreta a Lucifer en la cinta, había afirmado en su Instagram que la segunda entrega estaba en desarrollo.

En julio de 2020 el director Francis Lawrence le dijo a SlashFilm que ha platicado con Keanu por años para poder hacer la película, pero están esperando a que el momento sea el adecuado y las cosas se acomoden.

El personaje en la actualidad no tiene una representación en live action, luego de que el actor Matt Ryan dejara de interpretar el papel de John Constantine este 2021.